El Cupón Diario de la ONCE ha repartido este lunes 35.000 euros en Logroño

El Cupón Diario de la ONCE reparte este lunes 35.000 euros en Logroño - ONCE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La suerte ha querido viajar este lunes a la ciudad de Logroño con el sorteo diario de la ONCE, agraciando un cupón con un premio de 35.000 euros, según han informado desde la entidad.

El vendedor de la ONCE Jesus Jiménez Jiménez es quien ha llevado la suerte a la capital riojana, desde su quiosco, situado en Avenida de la Paz 55.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 2 euros, un primer premio de 500.000euro al contado a las 5 cifras más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras, de lunes a jueves.

Además, ofrece muchas opciones de premio, ya que ahora toca tanto a las primeras como a las últimas cifras.

La ONCE empieza a vender esta semana el Cupón Especial del Día de San Valentín para el sábado, 14 de febrero con un diseño especial acompañado de su portacupón.

Además de los atractivos premios habituales del Sueldazo Fin de Semana y durante la acción especial, los clientes podrán conseguir mediante la mecánica de momento ganador una de las 200 tarjetas regalo por valor de 70 euro para compartir experiencias.

Se podrá elegir entre tarjetas Fever, página web que gestiona y ofrece entradas a conciertos, experiencias, eventos y diferentes planes; o tarjetas Civitatis, portal que ofrece miles de actividades turísticas, desde excursiones, visitas guiadas, hasta entradas a museos, etc.

Dado que cada cupón supone una participación, cuantos más cupones se compren y registren más oportunidades existirán de poder conseguir uno de los regalos de la acción.

Los cupones y productos de juego de la ONCE se comercializan por los más de 21.100 agentes que integran su red de ventas. También se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización, que mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.