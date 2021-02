Andreu "confía" en que "sea el último cierre" y apela a "hacerlo bien" en la reapertura, "cada uno en su papel"

LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha mostrado este viernes su "confianza" en que las restricciones para cortar la evolución del coronavirus en la región, que se han mantenido durante este pasado mes y que se levantarán el próximo lunes, sean "el último cierre". Para ello, ha apelado a "hacerlo bien" en la reapertura, "cada uno en su papel".

Así lo ha asegurado al presidenta a preguntas de los medios de comunicación, durante una comparecencia que ha realizado junto con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, tras la reunión que se ha mantenido entre ambas administraciones para repasar las inversiones del Ejecutivo regional en la capital riojana.

"Espero, confío y deseo que éste sea el último cierre", ha recalcado Andreu, quien, con todo, ha apuntado que "los datos epidemiológicos son los que nos irán diciendo" la evolución de la pandemia en La Rioja, "porque los datos los conocemos día a día en cada municipio". "No debemos llegar a otro cierre como éste", ha subrayado la mandataria riojana.

A su juicio, "los ciudadanos riojanos lo están haciendo muy bien", aunque ha apuntado que "personas concretas han provocado esta situación, que casi nos ha llevado al colapso, con un personal sanitario sometido a una terrible presión física y mental desde hace meses".

Así, Andreu ha pedido "seguir con las medidas de seguridad: mascarilla, distancia de seguridad, lavado de manos, ventilar". "Hagámoslo bien -ha subrayado- cada uno en su papel, siguiendo a quienes lo han hecho bien como los centros educativos, y contando con la responsabilidad de todos".

En esta línea, ha llamado "a que, con mucha ilusión, poco a poco, se vayan poniendo en marcha los negocios, siguiendo las medidas del semáforo" que ha implementado el Gobierno regional para la desescalada que se abre el lunes.

Y, sobre la posibilidad de que, con más restricciones en Navidad, se hubiera evitado esta última ola, la presidenta de La Rioja ha reseñado que "valorar a posteriori es fácil, seguro que si se hubieran puesto más restricciones no hubiera habido tanto pico". "Pero -ha defendido- veníamos de mucho tiempo de restricciones y de mucho hartazgo, había que dar un respiro".

"Se confía en la responsabilidad individual y el resultado ya lo hemos visto. No sabemos si cada uno hubiera sido responsable y hubiera cumplido a rajatabla las medidas seguro que no habría subido tanto. Pero no podemos poner a un policía tras cada ciudadano".

Con todo, para Concha Andreu, "ahora lo importante es que La Rioja está bajando el triple de rápido que el resto en número de contagios, y eso lleva a menos hospitalizados, menos pacientes en la UCI y, al final, a lo que más nos importa, que es a tener menos fallecimientos, y eso se está logrando".

La mandataria regional ha argumentado que "la historia nos pondrá a cada uno en el sitio, pero la realidad es que, ahora, comenzamos con un índice bastante bajo por cada 100.000 habitantes; se están cerrando controles en el Hospital San Pedro, con lo que se pueden atender otras patologías; y se están liberando quirófanos, para ir dando salida a las listas de espera".

Además, Concha Andreu ha sumado que "las vacunas se están poniendo con orden y con un control extraordinario", con lo que "estamos protegiendo ya a las residencias y al personal sanitario de primera línea y vamos vacunando por el Grupo 4".

"Hay que ser positivos -ha afirmado- y hay que ir ahora buscando los fondos europeos para la reconstrucción y la transformación, que ese dinero de la UE sea bien invertido y que mantenga nuestras empresas y atraiga talento joven".

Para Andreu, "tras un año extraordinariamente complejo, este inicio de 2021 va a ser también complicado, pero el horizonte es esperanzador", y ha valorado "el extraordinario esfuerzo de los riojanos desde marzo, y, desde luego, también en este último mes, que es algo tan valioso casi como la propia vacuna", por lo que ha mostrado su "agradecimiento más sincero" a los ciudadanos de la comunidad.

"Ha de salir el sol, y ahí estaremos el Gobierno y los ayuntamientos apoyando. El 2021 va a ser un año aún duro, hasta que la mayoría de la gente esté vacunada, pero con las vacunas y con la responsabilidad de cada ciudadano, vamos a salir adelante", ha concluido la presidenta de La Rioja.