El Danzador, un homenaje a la vida de Anguiano, pincho riojano que irá a ganar en el Campeonato de Hostelería de España

El Danzador, un homenaje a la vida y alubia de Anguiano, pincho riojano que irá a ganar en el Campeonato de Hostelería de España - FER

LOGROÑO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Danzador, un pincho con la alubia como protagonista, será el que represente a La Rioja el próximo 26 de enero en el Campeonato Nacional de Tapas y Pinchos de 'Hostelería de España' que se celebrará en Madrid.

"Un bocado con esencia de La Rioja" que surge del homenaje que el chef de 'Meraki Gastrobar' de Nájera, Enrique Fernández, ha realizado a los vecinos de Anguiano, tras una mala cosecha de alubia y que le ha traído muchos éxitos profesionales pero, como ha matizado el cocinero, "también personales".

El muelle de carga de Bodegas Franco Españolas de Logroño ha acogido este jueves la presentación de este pincho que va "a por todas" en el concurso que se celebrará dentro de 'Madrid Fusión' y en donde nuestro cocinero deberá competir con otros más de 50.

También han participado en el acto el presidente de Hostelería Riojana, Francisco Martínez Berges, la directora general de Turismo, Virginia Borges, el CEO de Bodegas Franco Españolas, Borja Eguizábal, y el representante de Acha Gourmet, Pepe Gullón.

El chef ha asegurado estar "muy orgulloso" de representar a nuestra tierra y espera hacerlo "lo mejor posible". Se trata, ha subrayado, de un pincho que defiende "nuestro territorio, nuestro producto y la vida y alubia de Anguiano". Como ha recordado, surgió "tras un año difícil" de cosecha, cuando los agricultores "iban a mi bar y yo les veía decepcionados".

"Lo que hemos conseguido es un pincho muy bonito y la ciudadanía se ha volcado con él, estamos muy emocionados de la buena acogida que ha obtenido".

'EL DANZADOR'

En concreto, el pincho está elaborado con productos riojanos como la alubia de anguiano, el chorizo riojano, costillar de cerdo adobado, oreja de cerdo adobada, trozos de espinazo, cebolleta, pimentón y aceite de La Rioja.

Pero, además, la base es igual de impresionante ya que va sujeto con una figura de un danzador, con su traje típico, sus zancos de madera y cintas con los colores de la bandera de La Rioja.

La participación riojana cuenta con el patrocinio y la colaboración del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Turismo, Bordón y Acha Gourmet.

ANIMAR A LOS HOSTELEROS A PARTICIPAR

Por su parte, el presidente de la Asociación Hostelería Riojana, Francisco Martínez-Bergés, ha asegurado que "como primera capital española de la gastronomía que fuimos", nuestra ccaa no podía no participar en este campeonato. Además ha animado a todos los hosteleros a participar en estos eventos.

También ha tomado la palabra la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, para asegurar que "cuando se hacen las cosas bien, podemos presumir de ellas".

"Hay mucho esfuerzo detrás pero no solo en este pincho sino en todos los trabajadores de hostelería riojanos y riojanas que están detrás de la barra o de la cocina generando innovación y cosas nuevas de las que luego disfrutamos todos". Esto -ha sentenciado- "nos anima a seguir construyendo, creando comunidad y tener valor".

EL CONCURSO

El concurso, en el que participarán 52 establecimientos de todas las regiones españolas, se celebrará entre el 26 y el 27 de enero en el marco de la celebración de la 24 º edición de la Feria Madrid Fusion Alimentos de España, que se presenta como el certamen gastronómico más global e internacional de su historia.

La propuesta gastronómica está avalada por haber obtenido reconocimientos anteriores. En abril de 2025, logró el primer premio en el III Master Pinchos Gourmet #productoriojano, que se celebró en el Salón Gourmets en Madrid.

Además, en mayo del mismo año fue el ganador del 'Delantal de Oro' del XXIII Concurso de Pinchos de La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja, cuyo certamen se celebró en Riojaforum. El campeonato se celebrará en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2026, dentro de Madrid Fusión, y tiene ámbito nacional, con participación de establecimientos representados por asociaciones integradas en Hostelería de España, entre ellas Hostelería Riojana de la FER.

La competición se desarrolla en dos fases eliminatorias, con elaboración en directo de una tapa o pincho creativo que represente productos locales o regionales. Las propuestas serán evaluadas por un jurado profesional según criterios como adecuación al formato, sabor, originalidad, presentación, viabilidad para el establecimiento y uso de producto autóctono.

Se otorgarán primer, segundo y tercer premio, además de posibles premios especiales, y el ganador recibirá trofeo, diploma y difusión mediática.