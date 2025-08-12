Declarados otros tres incendios activos en Haro, Fonzaleche y Treviana (La Rioja)

LOGROÑO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja informa de otros tres incendios activos esta tarde en la zona de Gimileo/San Pelayo (Haro), Fonzaleche y Treviana. Tres nuevos focos que se suman a los otros cuatro originados también esta misma tarde, tres de ellos por un rayo en Mansilla, Collado Grande y Munilla, y otro en Albelda.

Ante esta situación, el Ejecutivo riojano ha activado el nivel 1 de 'INFOCAR' (Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales) para la gestión de las emergencias de la forma más eficaz posible. Se pide a la ciudadanía "extremar las precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades".

En el caso del fuego en Gimileo/San Pelayo (Haro) se han movilizado tres agentes forestales, una autobomba y los bomberos de Logroño mientras que para el de Fonzaleche se encuentran trabajando los bomberos del CEIS de Haro y en el de Treviana se han movilizado los bomberos del CEIS de Nájera.

OTROS CUATRO INCENDIOS EN LO QUE VA DE TARDE Por otra parte, la caída de un rayo ha provocado diferentes focos de incendio en zonas de Mansilla, Collado Grande y Munilla (La Rioja). Efectivos de emergencias se encuentran trabajando en los distintos lugares, tal y como han informado desde el Gobierno de La Rioja y están "controlados" o "extinguidos".

En el caso concreto de Mansilla se encuentran actuando tres agentes forestales y tres retenes, maquinaria terrestre y una autobomba con dos personas. De momento se han quemado 15 hectáreas.

El fuego en Collado Grande (Alto Najerilla) se encuentra en estos momentos "controlado". En este caso ha afectado a pasto (2.000 metros cuadrados). En su extinción participan un agente y un retén.

En Munilla (Alto Cidacos), el incendio está extinguido y ha afectado a matorral y pasto. A 200 metros cuadrados.

INCENDIO CERCA DEL NÚCLEO URBANO DE ALBELDA

Finalmente también se ha originado esta tarde un incendio cerca del nucleo urbano de Albelda de Iregua que, en estos momentos, se encuentra controlado y ha afectado a pasto (unos 8.000 metros cuadrados). Hasta el lugar de los hechos han acudido para sofocar el fuego los bomberos de Logroño.