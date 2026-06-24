Decretada prisión provisional para dos hombres como presuntos autores de tentativa de homicidio en Logroño

Sucesos.- Detenidas dos personas como presuntos autores de una tentativa de homicidio en Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos varones como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras una violenta agresión ocurrida durante la madrugada del pasado 20 de junio en la calle Beratúa de Logroño.

Los hechos tuvieron lugar cuando la Sala CIMACC 091 recibió varias llamadas alertando de una pelea multitudinaria en la vía pública en la que, al parecer, se estaban utilizando armas blancas. De inmediato se desplazaron al lugar varias dotaciones de Policía Nacional y Policía Local.

A su llegada, los agentes localizaron a un hombre que presentaba numerosas heridas sangrantes en torso, brazos y cuello, compatibles con cortes producidos por arma blanca, siendo atendido en un primer momento por los agentes. La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario San Pedro para recibir asistencia médica urgente. Un segundo varón también resultó lesionado al intentar intervenir para detener la agresión.

Tras el suceso, se estableció un rápido dispositivo conjunto de búsqueda que permitió localizar, identificar y detener al presunto autor material de los hechos cuando huía por las inmediaciones del Parque del Ebro. Durante la intervención, los agentes localizaron igualmente un cuchillo abandonado entre la vegetación próxima al lugar donde se produjo la agresión.

INVESTIGACIÓN DE POLICÍA JUDICIAL Y PRISIÓN PROVISIONAL

La investigación fue asumida esa misma madrugada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Las pesquisas desarrolladas permitieron recopilar declaraciones de víctimas y testigos, realizar reconocimientos fotográficos y analizar diversas grabaciones aportadas por ciudadanos.

Del conjunto de las investigaciones practicadas se desprende que el principal detenido habría acometido reiteradamente contra la víctima utilizando un arma blanca y dirigiendo los ataques hacia zonas vitales del cuerpo, causándole múltiples lesiones de consideración.

Asimismo, los investigadores lograron identificar a una segunda persona cuya participación habría resultado determinante para la comisión de los hechos, al haber facilitado presuntamente el arma utilizada durante la agresión y alentado la actuación del autor material. Por tal motivo, también fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, ambos arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial junto con el atestado instruido por la Policía Nacional quien decretó prisión preventiva para ambos detenidos.

SALA CIMACC091

La rápida actuación policial fue posible gracias a las llamadas recibidas en la Sala CIMACC 091, que permitieron movilizar de forma inmediata a los recursos policiales y sanitarios necesarios.

La colaboración ciudadana resultó fundamental para la asistencia a los heridos, la localización del presunto autor material de los hechos y el posterior esclarecimiento de lo ocurrido.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar de forma inmediata cualquier situación de emergencia o hecho delictivo a través del teléfono 091, ya que la rapidez en el aviso resulta esencial para garantizar una respuesta eficaz.