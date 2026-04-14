Delegación confirma que el cadáver hallado en el Ebro en Logroño es la persona cuya desaparición se denunció en P.Vasco

Archivo - Imagen de archivo del río Ebro a su paso por Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno confirma que el cuerpo sin vida hallado en el Ebro en Logroño es la persona cuya desaparición se denunció en la comisaría de la Ertzaintza de Oria. El cadáver ha aparecido en la zona trasera del Palacio de Congresos, Riojaforum.

Ha sido una persona que se encontraba pescando la que ha alertado a la Policía Nacional de la presencia de un cuerpo enganchado entre la maleza y los juncos del río. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Policía Judicial, Científica y Forense.

También han llegado dotaciones de Bomberos para ayudar en la extracción del cuerpo y, posteriormente, los servicios funerarios se han encargado de trasladar el cuerpo sin vida al Instituto de Medicina Legal.