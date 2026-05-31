La Delegación del Gobierno en La Rioja ha donado este año 65 equipos informáticos a entidades sin ánimo de lucro

Equipos_Informaticos donados a Cruz Roja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha donado 65 equipos informáticos desafectos a entidades sin ánimo de lucro este año 2026: 25 monitores y 40 ordenadores, con el objetivo de hacer efectivo el compromiso de la Administración General de Estado en el Territorio de desarrollar una gestión de sus recursos más sostenible y respetuosa con el medio ambiente y la promoción de la economía circular.

Concretamente, la Delegación del Gobierno en La Rioja ha donado este año los siguientes equipos:

- Cruz Roja: 11 monitores y 11 ordenadores

- Asociación Mundo Inmigrante (AMIN): 10 monitores y 10 ordenadores

- Rioja Acoge: 4 monitores y 4 ordenadores

- Igual a Ti (Plena Inclusión): 15 ordenadores

La donación forma parte de uno de los objetivos del eje 4 del Plan Estratégico de la Administración del Estado en el Territorio 2024-2027, el que tiene que ver con el uso sostenible de los recursos de la AGE en el Territorio.

En concreto, uno de los objetivos estratégicos que emanan del Plan es el de la donación de equipos informáticos desafectos que se retiran de los puestos de trabajo de la Administración General del Estado y que pueden ser útiles para entidades sin ánimo de lucro.

Con esta planificación estratégica, la AGE avanza hacia el uso sostenible de sus recursos mediante la reducción del consumo de agua y papel o la promoción de la economía circular en los recursos tecnológicos a través de donaciones a colectivos, entre otras medidas.

De forma previa, la Delegación del Gobierno ofreció los equipos a entidades de La Rioja que desarrollan actividades sociales y formativas susceptibles de poder beneficiarse de este tipo de equipamiento, como las que forman parte de la Comisión de Flujos Migratorios (Cruz Roja y Cáritas) o contactando con entidades sociales y asociaciones a través de la Federación de Asociaciones Vecinales de La Rioja.