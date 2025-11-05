Demanda Casco Antiguo lamenta "la pleitesía de Conrado Escobar a los intereses hosteleros"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Demanda Casco Antiguo lamenta "la pleitesía que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha vuelto a demostrar con el 'lobi' hostelero tras hacer públicas las principales conclusiones de la nueva ordenanza de terrazas que aprobará mañana el Ayuntamiento".

"Logroño no se merece un alcalde que antepone los intereses de un reducido grupo de hosteleros del ocio nocturno a su obligación de respetar al derecho fundamental al descanso de sus ciudadanos". "Mentiras, mentiras y mentiras...", es la conclusión que la asociación vecinal, no subvencionada, saca de las reuniones que ha mantenido con el propio Escobar y otros responsables municipales".

"Es una ordenanza cobarde, que nada tiene que ver con la que propusieron los técnicos municipales hace unos meses, y que, en la práctica, supone quitar cuatro mesas y media hora menos a la especialmente generosa con la hostelería y anacrónica normativa de 2012, que había convertido a Logroño en el paraíso del botellón y del turismo cutre de borrachera".

En este sentido, Demanda Casco Antiguo recuerda que el borrador inicial, el que elaboraron los técnicos siguiendo la tendencia de las ciudades del entorno de reducir horarios y superficies, establecía el cierre de terrazas el fin de semana a la 1 de la mañana, con todo el mobiliario recogido y una reducción real de superficies en función de los metros útiles de cada local.

El Gobierno del PP aprovechó el pleno de aprobación inicial para incorporar una enmienda de VOX y ampliar hasta la 1,30 de la madrugada el horario los fines de semana y otra enmienda del PSOE para sustituir la superficie útil de los locales por la real (baños, cocina, almacén e interior de barra incluida), lo que en la práctica supone dar el máximo (100 metros) de ocupación exterior prácticamente a todos los establecimientos de la ciudad si la configuración de la calle lo permite.

De hecho, la ampliación de horarios y superficies fueron las únicas enmiendas admitidas en aquella aprobación inicial, mientras que todas aquellas que pedían restricciones específicas en el centro histórico, tras haber sido reconocido por el propio pleno municipal como Zona de Protección Especial Acústica (ZPAE) hace más de un año, fueron rechazadas sistemáticamente.

Demanda Casco Antiguo, tras la aprobación inicial, volvió a insistir en sus alegaciones en la obligación municipal de reducir las emisiones de ruido en domicilios y en la calle, entre otras cosas por las terrazas, acompañando sus alegaciones de ejemplos de otras ciudades del entorno: "Lo que se ha hecho el señor Escobar con las alegaciones vecinales es un gorro, filtrar el documento con anterioridad a la Asociación Hostelería Riojana para que se rasgue las vestiduras porque les han quitado media hora y luego decir que, como nadie está contento, lo ha hecho muy bien".

"Pues no, lo que ha hecho Escobar es seguir incumpliendo con su obligación como alcalde puesto que, como demostró la ingeniería que su propio Ayuntamiento pagó con los impuestos ciudadanos, en el centro histórico se incumplen los objetivos de calidad acústica (OCA) en los tres periodos del día y, especialmente, por la noche de los fines de semana cuando se superan los 80 decibelios frente al máximo de 55 autorizado".

Para Demanda Casco Antiguo, la nueva ordenanza de terrazas "es una oportunidad perdida, sin consenso alguno con el vecindario afectado, y un continuo engaño con un dramático resultado: Las terrazas de Logroño van a seguir siendo las que menos pagan, las que mayores horarios disfrutan y las más cochambrosas de todas las ciudades del entorno, mientras el Ayuntamiento sigue incumpliendo sus propios acuerdos de pleno de reducir el ruido en las Zonas de Protección Acústica Especial".

"Para este viaje no hacían falta alforjas y, si el objetivo era modificar una ordenanza anacrónica y muy ventajista con la hostelería como la de 2012, mejor haberla dejado como estaba, velando eso sí por su cumplimiento, que es lo que no se ha hecho en todos estos años, y esperar a que otro alcalde valiente, del PP o del partido que sea, gobierne para sus vecinos en lugar de para sus amigos".