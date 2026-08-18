Desarticulada red de robos de mercancías en transporte y distribución en Logroño

Almacén de la empresa - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por sustraer mercancías durante su transporte y distribución. La investigación comenzó después de que el propietario y gerente de una empresa mercantil pusiera en conocimiento de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja una serie de hechos que podían ser constitutivos de infracción penal.

En ellos, indicaba que desde hacía un tiempo, el empresario venía detectando la desaparición reiterada de mercancía durante su proceso de transporte y distribución. La actividad de la empresa consistía en la adquisición de diferentes productos a través de subastas online, que posteriormente eran transportados a distintos puntos del territorio nacional e incluso al extranjero, a través de empresas especializadas en transporte y distribución.

Con el paso del tiempo, comenzó a observar una circunstancia que se repetía con demasiada frecuencia: algunos de los palés llegaban aparentemente cerrados pero presentaban indicios de haber sido manipulados. Al comprobar su contenido, descubría, además, que faltaban algunos de los productos que deberían encontrarse en su interior.

UN VENTILADOR HIZO AUMENTAR LAS SOSPECHAS

Uno de los episodios que hizo crecer las sospechas del empresario, se produjo cuando el responsable de una de las empresas encargadas de la distribución, se interesó por la compra de un ventilador de idénticas características a otro que había desparecido previamente durante uno de los transportes.

Cuando el envío le llegó, mandó una imagen de este al empresario y, para su sorpresa, en la imagen aparecía un detalle que le llamó inmediatamente la atención: junto a la caja del producto podía observarse otra caja cuyas características externas coincidían con las de otro ventilador del mismo modelo. La coincidencia unida a las desapariciones que venía sufriendo y a los indicios de manipulación encontrados en diferentes envíos, incrementó considerablemente sus sospechas.

La empresa preparó entonces un envío, como habitualmente hacía, en el que introdujo en una caja diferentes efectos. Sin embargo, en este caso, el empresario se cercioró personalmente del contenido de la misma y constató que varios de los objetos que había introducido habían desaparecido. Al exigir explicaciones al respecto, el responsable de la empresa de transporte, le entregó cien euros a modo de compensación.

MÁS DE 50.000 EUROS EN PRODUCTOS DESAPARECIDOS

La empresa afectada contaba con identificadores de los productos que permitían individualizarlos y acreditar su procedencia, lo que hizo posible, además, comprobar que algunos de esos artículos no desaparecían del mercado, sino que eran posteriormente puestos a la venta en establecimientos dedicados a la compraventa de productos de segunda mano y en aplicaciones de compra y venta entre particulares.

Las comprobaciones realizadas por Policía Judicial, junto con la información aportada por el empresario, permitieron finalizar con la detención de tres personas en Logroño, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial para responder por los hechos investigados.