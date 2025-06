Desbloqueo entregas a cuenta, más médicos y solución déficit infraestructuras, entre demandas de La Rioja

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha demandado, en su intervención en la XXVIII Conferencia de Presidentes que se celebra en Barcelona, el desbloqueo de las entregas a cuenta, un mayor número de profesionales médicos, la cofinanciación del sistema de dependencia y una solución efectiva al déficit de las infraestructuras de comunicación que sufre la Comunidad, y lastra el desarrollo y la competitividad de las empresas y del tejido productivo de la región.

Gonzalo Capellán ha enfatizado durante la sesión plenaria que La Rioja ha acudido a la Conferencia de Presidentes "con el absoluto respeto institucional" porque entiende que es "el foro más adecuado para abordar los temas que preocupan a los españoles y, en particular, a los ciudadanos riojanos", así como para apelar al Gobierno central a "que cumpla sus obligaciones y dote de manera urgente a la Comunidad de los recursos necesarios para atender el gasto creciente del Estado del Bienestar y las desventajas competitivas que sufre La Rioja".

En este sentido, el presidente ha advertido de las tensiones de tesorería que están provocando la ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado, por segundo ejercicio consecutivo y la falta de actualización de las entregas a cuenta, lo que pone en peligro la prestación efectiva de los servicios públicos fundamentales, ya que el Ministerio de Hacienda no ha transferido aún a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 77,7 millones de euros que debería habernos ingresado a estas alturas del ejercicio 2025.

"No hay ninguna razón para que una región, como La Rioja, en la que hay estabilidad, y está perfectamente planificada, con un presupuesto aprobado y en vigor desde el 1 de enero, el Ministerio retenga y mantenga congeladas las entregas a cuenta mensuales del 2025, aun siendo consciente de que es un dinero que les pertenece a los riojanos", ha añadido.

"LA SITUACIÓN YA ES INSOSTENIBLE"

Capellán le ha recordado al presidente del Gobierno de España declaraciones suyas en las que aseguraba que sin presupuestos no se puede gobernar. En este sentido, ha puesto de manifiesto que la situación ya es insostenible, "y no podemos fallar a los ciudadanos por un colapso de la financiación que afecta a los servicios básicos".

"Es urgente y necesario que se apruebe un Real Decreto Ley que actualice las entregas a cuenta de las comunidades autónomas de régimen común en situaciones de prórroga presupuestaria y, por este motivo, he propuesto un borrador para que sea tramitado inmediatamente por el Gobierno de España".

"SIN RESPUESTA" A DEMANDAS PLANTEADAS EN SANTANDER

Gonzalo Capellán ha recalcado que, seis meses después de la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, la Comunidad sigue sin obtener respuesta a otras tres demandas urgentes para los ciudadanos riojanos.

Por un lado, que dé una solución efectiva a las infraestructuras que "ponga fin a nuestra situación de insularidad, particularmente las ferroviarias, porque lejos de ganar frecuencias con Madrid se han perdido por La Rioja Baja. La Rioja está aislada y España no se puede permitir dejar fuera a una comunidad autónoma que quiere contribuir al crecimiento económico de país".

En concreto, se ha referido a que La Rioja es la comunidad autónoma peor comunicada de España: no tiene un solo kilómetro de alta velocidad; es la única comunidad autónoma cuya capital no conecta por autovía con Madrid; que no dispone de un solo tren directo a Madrid en menos de tres horas, y con un aeropuerto sin servicios, "lastrando la movilidad de los ciudadanos y la competitividad de nuestras empresas".

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

Así, ha pedido que cuando se hable de financiación se incluya el capítulo de inversiones que perciben las Comunidades Autónomas ya que cree que La Rioja no ha recibido una inversión en infraestructuras comparable a la de otras comunidades y que se corresponda con su aportación al PIB nacional, por encima de la media, lo que está perjudicando el desarrollo económico de la región.

Por otro lado, el presidente ha demandado "que el Gobierno de España cumpla su responsabilidad legal de financiar al 50% el sistema de Dependencia" al que, desde el Ejecutivo riojano, junto a otros programas de atención sociosanitaria, se destinan 121 millones de euros.

Y, asimismo, que "asuma sus obligaciones y responsabilidades ante una emergencia nacional como es la falta de profesionales médicos". "Es un problema que nos afecta a todas las administraciones regionales, por lo que insistimos -ha incidido- en que se incremente el número de plazas y su financiación para títulos científicos en universidades públicas. Necesitamos más especialistas médicos y más plazas MIR porque no podemos perder ese capital humano".

VIVIENDA

En relación con la propuesta hecha por el presidente del Gobierno de España en materia de vivienda, Capellán ha compartido la preocupación que existe en torno al acceso a la vivienda y por ello ha urgido al Gobierno de España "poner a disposición de la Comunidad las 69 viviendas y suelo de la Sareb en La Rioja; flexibilización de plazos para la construcción de viviendas para alquiler asequible financiados con fondos europeos cuyo cumplimiento del hito establece la fecha de junio de 2026, y articular más recursos para facilitar el acceso a la vivienda, de forma especial a los jóvenes".

Además de estas reclamaciones prioritarias para la sociedad riojana, el jefe del Ejecutivo regional ha instado al Gobierno de España a costear al 50% la escolarización de 0 a 3 años, "una apuesta decidida por la escolarización del primer ciclo de Infantil, lo que exige necesariamente del Estado un compromiso de cofinanciación de su coste efectivo de forma que estas ayudas beneficien a todas las familias.

PROFUNDIZAR EN LA FP

Por último, Gonzalo Capellán ha demandado profundizar en la Formación Profesional para lograr un mayor éxito académico y una mejor inserción laboral. También ha reclamado que las Comunidades Autónomas sean financiadas de manera suficiente en las normas y medidas en materia de FP y universidades, caso de la LOSU, para garantizar las nuevas contrataciones de docentes.