Desconvocada la huelga en residencias y centros de día tras el acuerdo de 15 fines de semana de descanso anual

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LOGROÑO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida prevista para el 22 de junio en las residencias y centros de día ha quedado desconvocada tras el acuerdo alcanzado entre los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSIF y la Patronal en la mediación celebrada este viernes en la Inspección de Trabajo, que desbloquea definitivamente la negociación del convenio colectivo.

Se cierra así uno de los principales puntos de conflicto relacionados con los descansos semanales. El acuerdo garantiza 15 fines de semana completos de descanso al año, sin computar los periodos vacacionales,

A partir del año 2027, manteniendo la obligación de descansar obligatoriamente un fin de semana completo al menos una vez cada cuatro semanas, los cuadrantes de trabajo deberán incluir 17 fines de semana de descanso completos al año, no pudiendo detraerse más de dos de estos 17 fines de semana en el periodo vacacional.

Este avance pone fin al conflicto laboral que había llevado a las organizaciones sindicales a convocar una huelga indefinida tras el incumplimiento por parte de la Patronal del preacuerdo alcanzado el pasado 4 de marzo en la Inspección de Trabajo. Este convenio incorporará por fin mejoras históricas para las trabajadoras y trabajadores del sector, fruto de meses de movilización, negociación y presión sindical.

Entre los principales avances logrados destacan una subida salarial del 15% en tres años -4,75% en 2026, 5,25% en 2027 y 5% en 2028-, la reducción de la jornada anual en 29 horas hasta situarla en 1.750 horas en 2028, la equiparación del complemento por IT derivada de contingencias profesionales al convenio estatal, así como la exención de realizar turnos de noche para las personas trabajadoras mayores de 60 años.

Los sindicatos "consideramos que el acuerdo alcanzado representa un paso decisivo para dignificar las condiciones laborales de un sector esencial para la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes". Con la desconvocatoria de la huelga, las organizaciones sindicales "mostramos nuestra satisfacción por haber logrado que las reivindicaciones de las trabajadoras se traduzcan en mejoras reales y tangibles".