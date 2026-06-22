Desmantelado un cultivo indoor y punto de venta de drogas y localiza a una menor fugada de un centro tutelado - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja, en el marco de los servicios orientados a la prevención y persecución del tráfico de sustancias estupefacientes, ha desmantelado un cultivo "indoor" de marihuana y un punto habitual de venta de droga ubicado en una vivienda de la localidad de Cenicero.

Como resultado de la actuación, han sido detenidos un varón y una mujer, de 37 y 41 años, respectivamente, ambos de nacionalidad española y residentes en La Rioja, como presuntos autores -en distintos grados de participación- de los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y sustracción de menores. Al varón le constan antecedentes por delitos contra la salud pública.

La investigación se inició cuando agentes del Puesto de Cenicero y de su Grupo de Investigación tuvieron conocimiento de la posible existencia de un punto de venta de droga en el interior de una vivienda de la localidad. Esta actividad ilícita estaba generando una creciente preocupación y malestar entre los vecinos de la zona.

A partir de esta información, se desarrollaron diferentes actuaciones que permitieron recopilar indicios suficientes para determinar que el inmueble funcionaba como un punto establecido y habitual de distribución de diversas sustancias estupefacientes. Asimismo, los investigadores constataron que la vivienda estaba conectada de forma ilegal a la red pública de suministro eléctrico. Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, agentes de la USECIC llevaron a cabo una entrada y registro en el inmueble, donde fueron localizados y detenidos los presuntos responsables.

Durante la intervención, en una de las estancias fue localizada una menor que permanecía fugada desde el año 2023 de un centro tutelado. Las investigaciones permitieron determinar que se trataba de la hija de la mujer detenida, quien había perdido con anterioridad la patria potestad sobre la menor.

Tras asegurar la vivienda, los agentes localizaron distintas sustancias estupefacientes distribuidas por varias dependencias: 1,5 kilogramos de cogollos de marihuana, 23 gramos de cocaína, 72 gramos de speed y 90 gramos de hachís. En una de las habitaciones se descubrió un cultivo "indoor" compuesto por 60 plantas de Cannabis sativa, equipado con todos los elementos necesarios para mantener una producción continuada y obtener varias cosechas anuales.

Entre el material intervenido figuraban sistemas de iluminación y calefacción, extractores, ventiladores, filtros, humidificadores, sistemas de riego, termómetros, productos específicos para el cultivo y anotaciones relacionadas con el control y seguimiento de los parámetros de producción.

Asimismo, se intervinieron básculas de precisión, máquinas de envasado al vacío, 420 euros en billetes fraccionados, seis teléfonos móviles, dos bicicletas y tres patinetes eléctricos. También se localizaron diversas armas simuladas distribuidas por el interior de la vivienda, cuya apariencia podía inducir a error sobre su autenticidad y generar un evidente efecto intimidatorio.

Entre ellas figuraban una pistola tipo Glock situada en el recibidor, una escopeta de corredera localizada bajo una cama y un rifle de asalto hallado en el pasillo. El valor estimado de las sustancias estupefacientes intervenidas asciende a 13.900 euros. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial y de la Fiscalía de Menores.