El desplazamiento de la base de una gran grúa en Clavijo, por el viento, provocó el desalojo de algunas viviendas

LOGROÑO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fuerte viento que, a principios de la semana, ha registrado La Rioja provocó en el municipio de Clavijo que una gran grúa -que realizó los trabajos de restauración del castillo- se desplazase de su base de hormigón. Ante ello, y por evitar riesgos se delimitó un perímetro de seguridad, que afecta al Ayuntamiento y al Centro Social, así como a una decena de inmuebles, siendo desalojadas tres viviendas.

Según ha informado el Gobierno riojano, éste recepcionó formalmente la obra en diciembre de 2025; una vez comprobado que se habían ejecutado todos los trabajos previstos en la intervención tal y como habían sido planteados. Ante ello, requirió a la empresa que aportó la grúa utilizada por la adjudicataria del proyecto a retirarla.

Cuando la empresa fue a desmontar la grúa, vieron que, como consecuencia del viento, una de las patas había girado y se ha salido del dado de hormigón. En este sentido, el Gobierno ha informado que "ya se ha estabilizado la base y cuando fragüe el nuevo hormigón que se ha aplicado -los técnicos recomiendan esperar aún unos días- se procederá a retirarla".

Ante la situación generada, que provocó la asistencia de Bomberos, según han señalado desde el Ejecutivo riojano, Protección Civil desalojó 3 viviendas.

Las personas desalojadas se fueron a vivir con familiares, a excepción de un hombre de 80 años, a quien el Ayuntamiento reubicó en un apartamento turístico para evitar que tuviera que abandonar la población.