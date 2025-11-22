Detenida tras robar una maleta en Logroño y ser encontrada gracias al geolocalizador del ordenador que contenía

Archivo - Imagen de archivo de un control de la Policía Foral. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA/LOGROÑO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido en Estella a una mujer acusada de robar una maleta en la Estación de Autobuses de Logroño y a la que se encontró gracias a la geolicalización del ordenador que había en la maleta.

Tal y como ha informado este cuerpo, una mujer que acababa de llegar a Logroño en autobús denunció que le había desaparecido una maleta en la que llevaba varios objetos.

Entre éstos, se encontraba un ordenador geolocalizado. Gracias a él, pudieron recuperarla al ver que daba posicionamiento en Estella, cerca del centro de salud de la localidad.

Así, los agentes se trasladaron al lugar que marcaba el ordenador e indentificaron a una pareja que llevaban dos maletas. Una de ellas coincidía "plenamente" con la descrita por la denunciante, incluyendo su contenido.

La Policía Foral detuvo a la persona que portaba la maleta por un delito de hurto. La detenida, además, tenía un señalamiento en vigor de detención de un juzgado de lo penal de Pamplona.