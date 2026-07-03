Detenidas 34 personas, algunas en La Rioja, tras desmantelar una organización que proveía estupefacientes por el país

1101563.1.260.149.20260703170630 Archivo - Coches de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a 34 personas en cinco provincias diferentes tras desmantelar una organización criminal que proveía de sustancias estupefacientes a vendedores de todo el país. La operación, además, se ha saldado con 126 kg de cocaína intervenidos, 10kg de hachís, seis de marihuana y diferentes cantidades incautadas de MDMA, anfetaminas y heroína.

Según informa la Policía Nacional, la organización contaba con un centro de operaciones en una localidad de Guadalajara donde "intentaban pasar desapercibidos" y utilizaban para distribuir la droga vehículos de alta gama 'caleteados' con el objetivo de "ocultar las sustancias ilegales durante su transporte".

La operación policial se ha desarrollado en tres fases diferentes desde el pasado mes de abril de 2025 hasta junio de 2026. En septiembre, la Policía Nacional comenzó una investigación tras unas pesquisas realizadas previamente de forma conjunta entre la Brigada Provincial de Policía Judicial de Pamplona y Policía Municipal.

DETENCIONES EN MADRID, NAVARRA, LA RIOJA Y CASTILLA Y LEÓN

En esta primera fase se procedió a la detención de 14 personas en varios distritos de la ciudad de Madrid, y diferentes localidades de Navarra, entre ellas la capital.

Tras los registros domiciliarios, los agentes incautaron cerca de 110 kg en Madrid, que estaban preparados para ser distribuidos. Con este operativo se logró también la desmantelación de varios puntos de venta de droga a pequeña escala dentro de la Comunidad foral.

En la segunda fase se procedió a la detención de otras cuatro personas y se intervinieron casi 400 gramos de cocaína en dos localidades riojanas.

En la última fase, llevada a cabo este mes de junio, la Policía detuvo a un total de 15 personas en Madrid capital, Logroño, Pamplona, Estella y otras localidades de Burgos y Navarra.

En los diferentes registros efectuados durante esta última etapa de la operación policial se procedió a la incautación de siete kilos y medio de cocaína, más de 10 kilogramos de hachis, 3 kilogramos de marihuana, 620 gramos de MDMA, 190 gramos de heroína, más de 40 gramos de anfetaminas, y más de 73.000 euros en efectivo.

Además, a lo largo de la operación se decomisaron dos relojes de alta gama, así como 16 vehículos 'caleteados' con sistemas de ocultación para droga. Tras el paso a disposición judicial de los detnidos, se decretó el ingreso en prisión para 13 de ellos.