Detenidas dos personas por repostar combustible con una tarjeta de crédito robada en dos gasolineras de Logroño

Los detenidos tapaban la matrícula de los vehículos para evitar ser identificados - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, por repostar combustible con una tarjeta de crédito robada en dos gasolineras de Logroño.

Tal y como ha informado en nota de prensa la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, los detenidos están acusados de dos delitos de estafa y otros dos de falsedad documental.

Los hechos que han motivado la detención ocurrieron a mediados del mes de enero, cuando la mujer fue, de madrugada, a una gasolinera a realizar varios repostajes de combustible pagando con tarjeta de crédito.

Pocos minutos después, y en el mismo vehículo, volvió a echar gasolina hasta en dos ocasiones en otra gasolinera, esta vez acompañada de un varón.

Esa misma noche, volvieron al surtidor con otros dos vehículos diferentes. En esta ocasión, habían tapado las matrículas con cinta adhesiva negra para evitar ser identificados.

La dueña de la tarjeta puso una denuncia por su robo, sustracción o extravío explicando que había acudido a un centro comercial de Logroño y que allí la usó por última vez.

Al día siguiente, revisó el estado de sus cuentas y se dio cuenta de que se habían realizado cinco movimientos de repostaje de combustible sin su consentimiento, por un importe total de 130,92 euros.

Según los extractos bancarios aportados a la denuncia, los importes de los diferentes repostajes eran pequeños (10, 15, 26 o 40 euros) para evitar, así, que se les pidieran el código PIN de seguridad de la tarjeta de crédito.

La Jefatura Superior inició una investigación cruzando y comprobando datos obtenidos de varios dispositivos de seguridad y de grabación de imágenes.

Fue así como se llegó a la detención de los acusados, de los que el hombre carece de antecedentes policiales previos, mientras que a ella le consta un hecho de cuando era menor de edad.