Detenidas tres personas en Calahorra por tráfico de cocaína y de hachís

Droga y dinero intervenido a los tres detenidos - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil en La Rioja han detenido a dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 20 y los 37 años, de nacionalidad colombiana y española y residentes en Calahorra, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Todos los implicados poseen historial delictivo y son conocidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Estas actuaciones se enmarcan en los dispositivos de seguridad que la Guardia Civil viene ejecutando en La Rioja Baja con motivo de esta época estival para la prevención del tráfico minorista de sustancias estupefacientes. Dichos operativos son desarrollados por las Unidades de Seguridad Ciudadana, junto a agentes del Servicio Cinológico y los canes 'Dora', 'Coca' y 'Ocu', especializados en la detección de drogas.

En una de las intervenciones, agentes del instituto armado procedieron a dar el alto a un turismo ocupado por dos personas. Tras verificar la documentación, los agentes constataron que el conductor acumulaba múltiples sanciones administrativas por conducir con presencia de drogas en el organismo.

Ante la actitud nerviosa y esquiva mostrada por los ocupantes, se procedió a realizar una inspección exhaustiva del vehículo. Como resultado del registro, los agentes hallaron un paquete plastificado con una sustancia blanca en su interior que resultó ser cocaína en roca. Con ella se podrían haber elaborado 1.236 dosis, valoradas en cerca de 30.000 euros. Entre las pertenencias de ambos se intervinieron 320 euros. Tras su detención, ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En otra actuación, los agentes interceptaron un turismo al constatar que tenía la ITV caducada. El conductor, un delincuente habitual, fue sometido a un registro de sus pertenencias ante la sospecha de que pudiera ocultar drogas. En el interior de una riñonera que portaba fueron localizados 1.530 euros en efectivo y, durante la inspección del turismo, los agentes intervinieron una tableta de hachís con un peso aproximado de 100 gramos, lo que motivó su detención.

La droga intervenida en ambas actuaciones, valorada en cerca de 30.000 euros, estaba presuntamente destinada a su distribución en La Rioja Baja durante los meses de verano, coincidiendo con la celebración de fiestas patronales, festivales y otros eventos multitudinarios, en los que aumenta la afluencia de personas y, con ello, la demanda de este tipo de sustancias.

LLAMAMIENTO A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

La Guardia Civil recuerda que el tráfico y la distribución de sustancias estupefacientes constituyen una amenaza para la seguridad y la salud pública, y solicita la colaboración ciudadana para comunicar cualquier hecho o conducta que pudiera estar relacionada con el tráfico de sustancias estupefacientes, a través del correo electrónico atencionciudadana-larioja@guardiacivil.org, del teléfono 062 o mediante la aplicación móvil gratuita *AlertCops*, garantizando en todo momento la confidencialidad de la información facilitada.