Detenido un hombre por presentarse a un examen de español para obtener la nacionalidad con documentación falsa

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pasado mes de septiembre tuvieron lugar, como es habitual, los exámenes DELE 2023 Nivel A2, dirigidos a personas extranjeras y necesarios para la obtención de la nacionalidad española. Poco antes de la celebración de uno de estos exámenes en Logroño, un hombre de los que se iba a examinar, entregó al examinador un pasaporte de Ghana y una Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE).

El examinador, al comprobar esta documentación, se percató de que estos documentos podrían ser falsos, por lo que se lo hizo saber al hombre y este salió inmediatamente corriendo del aula, dejándoselos allí olvidados.

Una vez que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, se iniciaron las primeras investigaciones dentro de la Brigada Provincial de Extranjería. Y es que una de las funciones correspondiente a esta Brigada es la investigación de actividades delictivas como son las falsedades documentales cometidas por ciudadanos extranjeros, al objeto de evitar su uso fraudulento en la realización de diversos trámites administrativos.

DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL

Tras varias investigaciones, se informa que existen indicios falsarios tanto en el Pasaporte como en la Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE). Falsificaciones tanto en los números del soporte, como en las fotografías de este, como en los fondos de seguridad.

En lo que respecta a la TIE el soporte debería ser de policarbonato y en este caso no lo es. La fotografía de la tarjeta intervenida no corresponde con la fotografía que figura en la tarjeta legalmente expedida a este hombre.

En lo referente al Pasaporte, explican desde la Policía Nacional, no coincide el número de soporte, lo que indica que la página biográfica no corresponde con el soporte de este pasaporte. Y en la parte inferior de la página biográfica no encaja el papel con la lámina plástica, por lo que podría ser fruto de una posible manipulación.

Es importante destacar que la Tarjeta intervenida, tiene exactamente el mismo número que la que le fue expedida al detenido, y que este nunca ha denunciado su pérdida o sustracción, por lo que siempre ha estado en su poder. Por lo que las investigaciones afirman que este hombre es el beneficiario de que otra persona (sin identificar puesto que huyó del lugar) se personara en su lugar, realizara el examen y obtener así este hombre ya detenido, la nacionalidad española.

MODUS OPERANDI

El hombre que se presentó al examen, cuya identidad se desconoce por haber abandonando el lugar corriendo, portaba la documentación falsa (TIE y Pasaporte) a nombre del detenido. La intención del detenido era obtener la nacionalidad española sin presentarse él al examen, sino otro varón.

Así queda reflejado de manera oficial en el 'Resguardo de Compra de Derechos de Examen DELE Convocatorias DELE 2023' en el que constan los datos del detenido, que supuestamente realizaría el examen de español en el Colegio Oficial de Médicos de La Rioja, pero que en su lugar acudió otro varón, el cual se dio a la fuga.

AUTOR DE LOS HECHOS

El hombre, de 50 años y natural de Ghana, con domicilio en Burgos, fue detenido en Logroño por un delito de falsedad documental. Al mismo le consta un antecedente policial no relacionado con el delito que se le imputa actualmente.