Detenido un hombre sorprendido con dos armas de fuego de fabricación casera en Logroño

Detenido un hombre por portar dos armas de fuego de fabricación casera en Logroño - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a un hombre dentro del dispositivo especial de San Bernabé como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas tras ser sorprendido portando ocultos entre sus pertenencias un arma de fabricación casera apta para el disparo y un cartucho del calibre 22.

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado lunes, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención y detección de armas y objetos peligrosos en zonas de ocio de la ciudad observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, mostró una actitud esquiva y un evidente nerviosismo.

Ante esta circunstancia, los agentes procedieron a darle el alto para su identificación. En ese momento, el hombre intentó esconderse en el interior de un portal con la intención de eludir la actuación policial, si bien fue interceptado antes de lograrlo. Tras asegurar la zona, los agentes le realizaron un cacheo superficial de seguridad.

Como resultado de dicho cacheo, localizaron oculto entre sus pertenencias dos dispositivo de fabricación casera compuesto por un cilindro metálico modificado con diversos elementos mecánicos destinados a permitir el disparo de munición del calibre .22 largo.

ARMAS INCAUTADAS

Las dos armas incautadas estaban compuesta por dos cilindros metálicos, modificados con muelle exterior, tornillo sin fin interior y palanca, todo ello al parecer replicando una aguja percutora, muelle real y gatillo y un otro cilindro metálico que actuaba como cañón y recámara apta para el calibre .22 largo.

Las comprobaciones iniciales realizadas permitieron determinar que el arma incautada disponía de todos los elementos necesarios para efectuar disparos, además de contar con munición, circunstancia que incrementa notablemente su peligrosidad pese a tratarse de un dispositivo de fabricación artesanal.

Debido a la dificultad de adquirir armas en el mercado ilícito y a los rigurosos controles existentes en la adquisición y tenencia por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en ocasiones se recurre a la fabricación casera de estas para evitar los controles policiales.

La Policía Nacional recuerda que este tipo de armas, pese a su carácter rudimentario, pueden resultar altamente peligrosas, por lo que su posesión y utilización están sujetas a una estricta regulación legal.

Asimismo, esta intervención pone de manifiesto la eficacia de los dispositivos preventivos y de los controles que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad realizan de forma permanente para detectar y retirar de la circulación armas y objetos peligrosos, contribuyendo así a garantizar la seguridad de los ciudadanos y prevenir situaciones de riesgo.

CONSUMO DE DROGAS

Por otra parte, durante la intervención los agentes localizaron en el interior de una riñonera un envoltorio de plástico que contenía una sustancia de características similares al "speed", con un peso aproximado de 1,33 gramos, así como una hoja de papel con una sustancia análoga al denominado "cristal", con un peso de 0,65 gramos.

Por estos hechos, se formuló propuesta de sanción al amparo de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, por la tenencia de sustancias estupefacientes.

La tenencia de este tipo de armas suele estar asociada a contextos delictivos y comporta un importante riesgo para la seguridad ciudadana. Las investigaciones policiales han constatado que, en numerosas ocasiones, estas armas de fuego son portadas con fines de autoprotección en entornos vinculados a actividades ilícitas o para facilitar la comisión de otros delitos, especialmente robos y hechos relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes.

En este sentido, el detenido cuenta con numerosas reseñas policiales por distintos hechos en la zona de La Rioja Baja. Además, la Brigada Provincial de Policía Judicial está investigando su participación en otros hechos delictivos.

Esta actuación se enmarca dentro del dispositivo especial de seguridad establecido con motivo de las fiestas de San Bernabé, en el que la Policía Nacional mantiene un refuerzo de la vigilancia y de los controles preventivos en las zonas de mayor afluencia de público con el objetivo de localizar armas, objetos peligrosos y sustancias estupefacientes.