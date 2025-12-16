Detenido Un Huido De La Justicia Con 2 Kg De Heroína En Su Coche Para Su Venta En El Periodo Navideño - GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 41 años y fugitivo de la justicia tras aprehenderle -dentro de su vehículo- dos kg de heroína "de gran pureza" destinados a abastecer el mercado durante el periodo navideño. Con esta actuación se ha impedido la distribución de más de 38.000 dosis en La Rioja. La sustancia intervenida está valorada en casi 600.000 euros.

"Se trata de la segunda mayor aprehensión de heroína desde el año 2013 en La Rioja", tal y como ha destacado el portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáez.

La actuación se llevó a cabo la pasada semana en la avenida de Madrid, perteneciente al término municipal de Lardero (La Rioja). El conductor del turismo, al percatarse de la presencia de la fuerza actuante, realizó un brusco cambio de marcha y emprendió una "temeraria huída" en dirección a la N-111.

Durante su seguimiento hizo caso omiso a las señales acústicas y luminosas, poniendo en grave riesgo la seguridad vial, mientras arrojaba por la ventanilla una bolsa de grandes dimensiones. Tras un giro brusco para incorporarse al conocido como 'Camino Ancho', perdió el control y colisionó frontalmente contra un muro de hormigón, por lo que los agentes procedieron de inmediato a su rescate y auxilio.

Una vez recuperada la bolsa arrojada por la ventanilla y comprobado que contenía heroína en tres bloques, se procedió a la detención del invididuo, a la instrucción de diligencias y a su puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

El detenido, residente en Toledo, es presuntamente autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas y de dos delitos contra la seguridad vial, conducir un vehículo a motor sin la preceptiva autorización y hacerlo de manera temeraria. Además se han tramitado contra él las correspondientes denunciadas administrativas por carecer de vehículo de seguro y de la ITV en vigor.

Además esta actuación no solo ha permitido detener a un traficante, sino también a un fugitivo con múltiples antecedentes que se encontraba en busca y captura.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))