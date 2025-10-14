Detenido un joven, menor de edad, por amenazar con un cuchillo a su hermana y a su madre en su domicilio de Calahorra

La Policía Local de la localidad da el parte de las actuaciones más relevantes realizadas entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre

La Policía Local de Calahorra detuvo -en pasadas semanas- a un joven, menor de edad, tras amenazar con un cuchillo a su hermana y a su madre y agredirles en el interior del domicilio en el que todos conviven, situado en dicha localidad riojana.

La Policía Local ha desgranado algunas de las actuaciones más importantes realizadas en Calahorra desde el pasado 22 de septiembre y hasta el 5 de octubre. Con respecto a esta actuación, una vez citados, los agentes acudieron al domicilio donde la propia hermana les dijo que el joven "lleva tiempo muy agresivo, que les amenaza con cuchillo de forma habitual, les insulta y les agrede".

Entrevistados con el menor, éste reconoció los hechos por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de violencia doméstica. Finalmente se trasladó también tanto a la hermana como a la madre a un centro de salud y, posteriormente, presentaron una denuncia.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En otro orden de asuntos, la Policía Local de Calahorra actuó en una discusión de pareja en un domicilio. Personados en el lugar, se identificaron a las partes y la mujer afirmó que recibía amenazas por parte de su pareja "constantes". Además aseguró que hace unos días "le dio un golpe en la cabeza". Finalmente, el varón fue detenido.

El parte destaca también pases de drogas y la denuncia de siete ciudadanos por la tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública.

En la categoría de denuncias por Ordenanza Municipal destaca la establecida a un ciudadano por arrancar un árbol en la vía pública.

Entre otros, y por accidentes de circulación, los agentes intervinieron en diecinueve accidentes de circulación con resultado de daños materiales en vehículos.