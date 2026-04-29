Detenido un joven por tráfico de drogas tras intentar eludir un control en Aldeanueva de Ebro - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil, pertenecientes a la 3.ª Compañía de Calahorra, han detenido a un joven de 25 años, de nacionalidad marroquí y vecino de Corella (Navarra), como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar en el marco de un dispositivo operativo establecido para la prevención de la delincuencia, la protección de la seguridad ciudadana y la verificación de personas y vehículos, instalado en el punto kilométrico 43,600 de la carretera LR-115, dentro del término municipal de Aldeanueva de Ebro.

Durante el desarrollo del control, los agentes observaron cómo el conductor de un turismo de la marca Mercedes, al percatarse de la presencia policial, realizaba una maniobra brusca, desviándose hacia un camino de tierra con la clara intención de eludir la acción policial. Ante esta conducta, el vehículo fue interceptado de inmediato. Una vez identificado, los agentes detectaron en el conductor un acusado estado de nerviosismo, circunstancia que reforzó sus sospechas.

Durante el registro de sus pertenencias y del vehículo, se intervinieron 255 euros y 440 dirhams en efectivo, distribuidos en billetes de distinto valor. Asimismo, en el maletero se halló una pieza aparentemente nueva cuya función el conductor no supo justificar con claridad, ofreciendo respuestas contradictorias. Este hecho motivó una inspección más exhaustiva del vehículo.

Tras examinar la zona del motor y levantar la tapa que cubre la batería, los agentes localizaron una tableta de hachís, con un peso total de 105 gramos, oculta de manera intencionada. Ante estos hechos, se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales. Tras la instrucción de las diligencias, el detenido, junto con la sustancia estupefaciente intervenida y el dinero incautado, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.