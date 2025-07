Detenido en Logroño por robar con violencia una mochila con cupones y más de 1.100 euros a un trabajador de la ONCE

Detenido en Logroño por robar con violencia una mochila a un trabajador de la ONCE - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

La misma persona había presuntamente sustraído en el mes de abril un patinete eléctrico en un aparcabicis de un centro comercial de la ciudad

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han detenido a un hombre en Logroño por robar con violencia una mochila a un trabajador de la ONCE. Como explican fuentes policiales en una nota, el robo se realizó por el método del "tirón" mientras la víctima esperaba el autobús y por la espalda.

Esta misma persona, añaden, había sido además autor de la sustracción de un patinete eléctrico candado en un aparcabicis de un centro comercial de Logroño en el mes de abril.

La Policía Nacional detalla que el presunto autor, circulando en un patinete eléctrico, se acercó por la espalda a su víctima, un trabajador de la ONCE que se encontraba esperando el autobús, y le agarró de la mochila que portaba en la mano, y de un fuerte tirón se la sustrajo, cayendo al suelo la víctima por el tirón causándole lesiones de carácter leve.

En la mochila portaba numerosos billetes de la ONCE y 1.173 euros en efectivo, entre otros efectos. Tras el robo, el presunto autor dejó el lugar montado en el patinete. Poco después, abandonó la mochila en un contenedor de basura con numerosos cupones de la ONCE para sorteos de diferentes días, no sin antes apoderarse del dinero en efectivo.

La colaboración ciudadana, destacan desde las fuentes policiales, ha sido fundamental en el esclarecimiento de este hecho, aportando información relevante a los agentes del grupo de investigación de la Policía Nacional, que ha permitido la localización y detención del autor.

ROBO DE PATINETE.

Además, en el mes de abril la misma persona había sustraído un patinete eléctrico en un centro comercial de Logroño, que se encontraba aparcado y candado en un aparcabicis. El grupo de investigación tras realizar las diligencias para su esclarecimiento le ha identificado como el presunto autor también de este hurto.

El 'modus operandi' que utilizó el presunto autor para la sustracción del patinete consistía en desplazarse al centro comercial conduciendo un patinete y aparcarlo en el aparcabicis, junto a otro, agachándose para candarlo.

Ese momento era el que aprovechaba para manipular el candado del patinete que se encontraba a lado, después se iba con su propio patinete, para volver después a sustraer el patinete que previamente había manipulado.

Al presunto autor de unos treinta años se le imputan un robo con violencia y un hurto.

¿QUÉ HACER?

La Policía Nacional recuerda la importancia de interponer denuncia en caso de ser víctima de un hecho delictivo, en cualquier Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano ODAC de la Policía Nacional, que atiende 24 horas al día todos los días del año.

Se aconseja siempre tener disponibles y guardar, los datos de los objetos de valor, como números de serie, que puedan facilitar su identificación plena. En el caso de teléfonos móviles el número de IMEI que identifica al terminal.

Si está siendo víctima de un delito, está disponible el teléfono 091 CIMACC, que atiende personalmente las llamadas 24 horas al día los 365 días del año.

O puede también hacer uso de la aplicación Alertcops, que comunica inmediatamente con la misma sala 091 CIMACC, y facilita la comunicación de cualquier hecho delictivo, disponible para Android e IOS.