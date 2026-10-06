Detenido el presunto autor del robo de una bicicleta eléctrica 'in fraganti' en una céntrica calle de Logroño

Candado cortado - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja han llevado a cabo la detención de un hombre, por su presunta participación en un delito de robo con fuerza de una bicicleta eléctrica valorada en más de 1.000 euros.

Los hechos ocurrieron a mediados del mes de septiembre, gracias a la llamada de una persona que se encontraba cerca del lugar de los hechos. En dicha llamada, esta persona alertaba de que, al parecer, un hombre estaba tratando de romper el candado de una bicicleta estacionada en la vía pública.

EL CANDADO HABÍA SIDO CORTADO CON UN ALICATE

A la llegada de los agentes se pudo comprobar que el candado del citado vehículo mostraba un corte limpio, probablemente realizado con algún tipo de herramienta. Tras ello, otra patrulla con agentes de paisano y vehículo camuflado, se acercó al lugar para realizar una batida por la zona y observaron a un varón que, tras advertir la presencia del vehículo policial, arrojó de inmediato un objeto debajo de un vehículo allí estacionado.

Por todo ello, los agentes procedieron a dar el alto a esta persona y a identificarla plenamente, así como a la realización de un cacheo de seguridad superficial y externo. En ese mismo momento también pudieron comprobar que el objeto arrojado debajo del vehículo se trataba de un alicate.

La trabajadora de un local que se encontraba cerca del lugar de los hechos, manifestó que había sido testigo de cómo el varón intentaba sustraer la bicicleta. Además, aportó las características físicas del mismo, y coincidían plenamente con la persona que había sido identificada previamente.

Es por ello, que se procede a su detención por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas, pasando a disposición judicial. Se recomienda la utilización de sistemas antirrobo resistentes y de calidad

La Policía Nacional recomienda la utilización de sistemas antirrobo resistentes y de calidad, preferiblemente candados tipo 'U' o cadenas de acero endurecido, asegurando siempre el cuadro y, si es posible, una de las ruedas a un elemento fijo. Es aconsejable estacionar las bicicletas en lugares bien iluminados, transitados y visibles, evitando dejarlas durante largos periodos en zonas aisladas. También conviene retirar accesorios fácilmente desmontables como luces o bolsas.

Asimismo, es recomendable anotar el número de serie de la bicicleta, conservar la factura de compra y disponer de fotografías actualizadas, datos que pueden facilitar su identificación y recuperación en caso de sustracción.