Detenido por realizar grabaciones íntimas a mujeres en los baños de un pub en Logroño

Baño en el que se realizaron las grabaciones - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Logroño detuvieron el pasado viernes a un hombre por realizar grabaciones dentro de un baño de mujeres en un pub de Logroño.

Dos mujeres accedieron a los baños de dicho establecimiento y se dieron cuenta de que del techo, se estaban desprendiendo trozos de un material tipo aislante. Al mirar hacia arriba pudieron observar que, en el tubo de extracción de aire, había colocado un teléfono móvil que enfocaba directamente al inodoro.

Por ello, decidieron subirse al inodoro para poder alcanzarlo y observaron que, en la pantalla del terminal, aparecía textualmente: 'Grabando desde las 03,37 horas'.

Salieron inmediatamente del local con el teléfono en la mano y se encontraron con una patrulla de Policía Local a la que les contaron lo sucedido. Ambas partes pudieron comprobar que, en ese momento, el teléfono seguía grabando.

Es entonces cuando se recibe una llamada del supuesto propietario del terminal móvil, acordando con la Policía Local encontrarse en ese mismo lugar y aclarar lo que había ocurrido. El presunto autor de los hechos manifestó que le habían sustraído la cazadora con el móvil dentro hacía unas tres horas.

Una vez que le entregaron el teléfono para ver si realmente era de su propiedad, lo desbloqueó sin problema, e intentó borrar las grabaciones de vídeo que se habían realizado, por lo que los agentes actuantes procedieron a la incautación de este.

Tras el inicio de la investigación pertinente por el grupo investigador, se procedió a su detención por su presunta participación en un delito de descubrimiento y revelación de secretos y su posterior paso a disposición judicial.

COLABORACIÓN POLICIAL

Esta intervención pone de manifiesto la importancia de la colaboración y coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local, para prevenir y esclarecer conductas que atentan contra la intimidad de las personas, y la importancia de las mismas.

Asimismo, Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de las víctimas y anima a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que pueda vulnerar sus derechos fundamentales.