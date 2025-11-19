Detenidos los dos presuntos autores de siete robos en trasteros del Barrio de El Campillo de Logroño

Los robos se realizaban mediante el apalancamiento de las puertas - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos menores como presuntos autores de siete robos en trasteros del Barrio de El Campillo de Logroño en los que se habrían apoderado de varias bicicletas y otros efectos.

Tal y como ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, varios propietarios denunciaron robos en los trasteros de sus viviendas, ubicadas en la calle Segundo Arce.

En las denuncias, relataban los daños que habían sufrido sus trasteros en las puertas de acceso, así como que les habían sustraído diversos objetos, principalmente bicicletas, que alcanzaban los 7.275 euros.

Los hechos habían sucedido entre la tarde del 11 de noviembre y la madrugada del día siguiente, cuando desconocidos habían apalancado las puertas de los trasteros.

El grupo de Policía Científica de la Policía Nacional se personó en el lugar para comprobar los hechos, dejar constancia de lo ocurrido y recoger los indicios que podían servir de prueba para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

A continuación, el Grupo de Investigación de la Policía Nacional, con toda la información recogida tanto de los afectados como del Grupo de Policía Científica así como la investigación con diversas fuentes, logró identificar, localizar y detener a los presuntos autores.

La Policía Nacional ha localizado una de las bicicletas sustraídas de uno de los trasteros, que ya ha sido devuelta a su propietario, y continúa las pesquisas para la localización y recuperación del resto de bienes sustraídos.

Los detenidos fueron ayer, 18 de noviembre, puestos a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía, por tener menos de dieciocho años, como presuntos autores de un delito de robo con fuerza continuado.

Se les atribuye, además, por el Grupo de Investigación de Policía Nacional, su participación en varios hurtos, cometidos con anterioridad, en los que habrían sustraído varios patinetes eléctricos y otras bicicletas.