7 Detenidos Por La Explotación Laboral De Al Menos 45 Personas, 3 De Ellas Menores, En Fincas Agrícolas Riojanas - EUROPA PRESS

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a siete personas -seis hombres y una mujer- de entre 28 y 50 años que conformaban una red criminal de explotación laboral de trabajadores en situación irregular en fincas agrícolas de La Rioja. Han sido localizadas al menos 45 personas, tres de ellas menores de edad, que trabajaban jornadas enteras sin contrato laboral y en su mayoría vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación e incluso encerradas con candados en ellas.

El portavoz del Instituto Armado, Miguel Ángel Sáez, ha informado este miércoles sobre los resultados de la operación 'Landwirt', desarrollada en el marco del Plan de Actuación contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación Laboral', junto a la delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, y el coronel jefe de la 10ª Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure.

Como ha detallado Sáez, la mayoría de las víctimas vivían hacinadas en habitaciones sin ventilación, sin higiene e incluso encerradas con candados. Además, carecían de contrato laboral y trabajaban jornadas enteras "con la promesa irreal de legalizar su situación irregular".

A los detenidos se les considera presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.

El entramado criminal explotaba a compatriotas de origen marroquí en situación de vulnerabilidad, a quienes captaban en distintos puntos del país para trabajar en labores agrícolas.

Se han registrado cinco inmuebles y cinco naves industriales donde han sido detenidos los autores. Han sido incautados 22.000 euros en efectivo, 2.500 euros en joya, abundante documentación para su estudio y dos vehículos. Además se han bloqueado seis cuentas bancarias y suspendida temporalmente la actividad de una empresa. Los detenidos están en libertad a la espera de juicio.

