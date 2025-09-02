Detenidos los propietarios de una perra acusados de abandonarla en un camino, tapada con una sábana y agonizando

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a los dos propietarios de una perra acusados de abandonarla en un camino, tapada con una sabana y deshidratada. La perra, tras ser atendida por un veterinario, falleció al día siguiente.

Alrededor de la nueve de la noche del 15 de agosto, unos transeuntes llamaron al 091 para informar de que habían encontrado una sábana en una cuneta del camino de la Magdalena de Logroño y de que dentro había "algo que se movía".

En un momento pensaron que podría tratarse de una persona. Al lugar acudió una patrulla de Policía Nacional que, inmediatamente, observo que se trataba de un perra de la raza Alaska Malamute de unos once años, en muy mal estado.

La patrulla llamó a la protectora de animales, para su traslado hasta un centro veterinario para su atención urgente y acompañó a la perra hasta el centro veterinario.

Allí, tras realizar gestiones con la información del dispositivo electrónico identificativo, se localizó a los propietarios, que acudieron al centro, donde contaron que el día anterior, en el paseo nocturno, se les había escapado detrás de un gato y no habían vuelto a saber nada de ella.

La perra permaneció en el centro veterinario toda la noche y murió al día siguiente por la mañana por la extrema deshidratación.

El grupo de investigación de la Policía Nacional ha llevado a cabo una investigación de los hechos y, tras analizar la información disponible, ha procedido a la detención de los dos propietarios de la perra fallecida a los que se les atribuye un delito contra los animales.