La DGT desarrolla una campaña para el control del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil

Archivo - Un conductor revisa los cinturones de seguridad de un vehículo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La DGT desarrollará esta próxima semana, del 9 al 15 de marzo, una campaña de intensificación del control sobre el uso del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil (SRI), en la que participarán los agentes de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales que sumen a ella.

Esta campaña se inscribe en la relevancia que supone el uso del equipamiento de seguridad para evitar las lesiones más graves que se producen en un siniestro de tráfico.

Durante estos días se reforzarán las labores de inspección del uso de los cinturones de seguridad, tanto por parte de los conductores como de los ocupantes, independientemente, de que viajen en el asiento delantero o en los asientos traseros.

Asimismo, será objeto de especial atención el uso correcto de los sistemas de retención infantil para los menores que deban utilizarlo.

El objetivo es concienciar sobre la importancia de la utilización del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, a la hora de prevenir lesiones ocasionadas cuando se sufre un accidente o incidente de circulación y/o reducir la gravedad de las mismas.

Además, se pretende lograr que todas las personas ocupantes de los vehículos, adultos o menores, que viajen en asientos delanteros o traseros, hagan uso del cinturón de seguridad o del adecuado SRI, con independencia de la carretera por la que circulen.

El uso de sistemas de retención homologados, cinturón de seguridad y SRI se ha venido demostrando como el sistema de seguridad vial más sencillo, rentable y eficaz, en todo tipo de vías y trayectos, además de ser imprescindible para que el airbag pueda ser totalmente eficaz.

La vigilancia y aplicación de la ley en lo que respecta al uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil se ha consolidado como uno de los métodos más efectivos para mantener e incrementar el índice de uso de los mismos.

En la campaña desarrollada en marzo de 2025 en La Rioja para el control del uso del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil participaron los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales. En total se controlaron 6.963 vehículos, de los cuales resultaron 122 denunciados.