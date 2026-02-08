La DGT desarrolla desde mañana una campaña especial de vigilancia y control de camiones y autobuses en La Rioja

Camiones durante una campaña de inspección de la DGT - DGT

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La DGT ha previsto desarrollar la próxima semana, del 9 al 15 de febrero, una campaña especial de vigilancia y control de camiones y autobuses en La Rioja.

La finalidad es concienciar a los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros de la importancia del cumplimiento de las normas, especialmente en lo que se refiere a materia de velocidad, disposición de la carga y tiempos de conducción.

Durante estos días, se intensificaron las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros, comprobando la documentación y las condiciones técnicas del propio vehículo en relación a sus condiciones técnicas y elementos de seguridad.

Durante esta campaña, en la que participarán agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y policías locales en vías de su competencia, se prestará especial atención al conductor profesional, habilitación, permisos, así como sus tiempos estipulados de conducción y descanso.

Asimismo, será objeto de atención las causas concurrentes generales de la siniestralidad en la carretera, como son los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas al volante.

RESULTADOS DE LA ANTERIOR CAMPAÑA.

En la última campaña de vigilancia de camiones y autobuses en febrero de 2025, se controlaron a un total de 880 vehículos en La Rioja, 753 por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil con el resultado de 91 conductores de camiones y autobuses detectados por incumplir alguno de los preceptos de la normativa y otros 127 vehículos inspeccionados por policías locales a los que no se han interpuesto denuncia.

Por todo ello, tras el control efectuado en las carreteras riojanas, se interpusieron 148 denuncias, 147 a conductores de vehículos de mercancías y 1 de autobús.

Las infracciones más numerosas fueron las motivadas por no respetar los tiempos de conducción y descanso (34) y el exceso de velocidad (32), seguidas por aquellas relacionadas con la Inspección Técnica, las relativas a la documentación obligatoria, bien del vehículo o del conductor, además de las motivadas por exceso de peso o mala disposición de la carga o por no hacer uso del cinturón de seguridad, entre otras.