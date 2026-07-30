La DGT prevé 89.000 desplazamientos para la II Operación especial de tráfico del verano en La Rioja

Decenas de vehículos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico pone en marcha este viernes el segundo dispositivo especial de la Operación Verano 2026, el mes del año con mayor movilidad y en el que hay previsto que se realicen 89.000 desplazamientos de largo recorrido en La Rioja.

En la Operación Especial de Tráfico de 1º de agosto de 2025, en el periodo transcurrido desde las 15 horas del 31 de julio hasta las 24 horas del 3 de agosto, se registraron dos accidentes con víctimas, con un herido grave y un herido leve, así como 12 accidentes sin víctimas en vías interurbanas en La Rioja.

Las horas de mayor intensidad de tráfico prevista:

Día 31 de julio, desde las 16 a las 21 h.

Día 1 de agosto, desde las 10 h a las 14 h.

Día 2 de agosto, desde las 18 a las 21 h.

En los últimos años, los desplazamientos vacacionales han dejado de concentrarse en un único día para repartirse de forma más escalonada entre fines de semana.

No obstante, el primer fin de semana de agosto continúa siendo uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria del verano, con una previsión de 5,6 millones de desplazamientos por carretera en España.

En esta ocasión, además es previsible que una parte de esos viajes se adelanten al jueves, ya que la posibilidad de teletrabajar el viernes en determinados sectores puede favorecer que muchos ciudadanos inicien sus vacaciones con antelación y distribuyan mejor sus desplazamientos.

El aumento de la movilidad previsto durante el primer fin de semana de agosto responde a la coincidencia de tres flujos de tráfico: el relevo entre quienes comienzan y quienes terminan sus vacaciones, junto con los desplazamientos habituales del fin de semana.

Además, seguirá la afluencia de vehículos tanto portugueses como magrebíes, estos últimos hacia las zonas de embarque.

Esta convergencia hará que las principales carreteras de salida de las grandes ciudades y los itinerarios hacia los destinos turísticos registren una elevada intensidad circulatoria.

El operativo diseñado por la DGT para el conjunto del país combina vigilancia, regulación del tráfico y medias para aumentar la capacidad de la vía, con el apoyo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el personal de los Centros de Gestión de Tráfico, de la Unidad de Medios aéreos y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera.

Para ello, Tráfico desplegará todos los medios de control y vigilancia, entre los que destacan los radares fijos y móviles, helicópteros equipados con el sistema Pegasus, drones y cámaras instaladas en pórticos de carreteras para vigilar distracciones y uso de cinturón de seguridad.

El objetivo es detectar las principales infracciones al volante, reforzar el cumplimiento de las normas de circulación y contribuir a una movilidad más segura.