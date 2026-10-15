Diego Urdiales, galardonado con el 'Capote de Paseo' de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2026

Diego Urdiales sale por la puerta grande de La Ribera en Logroño - BMF TOROS

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Trofeos Taurinos Comunidad Autónoma de La Rioja 2026, convocados por el Gobierno de La Rioja a través de la Dirección General de Justicia e Interior de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, ha acordado hoy, día 15, conceder el trofeo 'Capote de Paseo' al diestro riojano Diego Urdiales por su faena al cuarto toro de la corrida celebrada el pasado 22 de septiembre en la plaza de toros de La Ribera, en Logroño, con motivo de la Feria de San Mateo.

En concreto, el reconocimiento distingue la actuación del torero arnedano ante 'Guijarrito', de la ganadería Domingo Hernández, al que cortó dos orejas durante la corrida concurso de ganaderías celebrada en la capital riojana. Asimismo, el jurado ha concedido el trofeo 'Torero de Plata' al picador Eduardo Reyna, por su actuación ante el sexto toro de la corrida celebrada el 23 de septiembre, en el último festejo de la Feria de San Mateo.

Por su parte, el trofeo 'Divisa de Honor' ha recaído en 'Germano', de la ganadería Domingo Hernández, lidiado en quinto lugar el 22 de septiembre por Alejandro Talavante, durante la corrida concurso de ganaderías.

Los Trofeos Taurinos Comunidad Autónoma de La Rioja reconocen anualmente las actuaciones destacadas de los profesionales taurinos y de las reses lidiadas durante la temporada en la comunidad autónoma, mediante las tres distinciones establecidas: 'Capote de Paseo', 'Torero de Plata' y 'Divisa de Honor'.

Estos galardones fueron creados mediante la Orden 51/2002, de 28 de agosto, modificada posteriormente por la Orden 5/2015, de 2 de julio, con el objetivo de establecer un reconocimiento institucional a los protagonistas de la temporada taurina riojana.

Entre los premiados de ediciones anteriores figuran el propio Diego Urdiales, que recibió el 'Capote de Paseo' en 2019; Roca Rey, distinguido en 2022; y Aarón Palacio, galardonado en 2025.