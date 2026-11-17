Inauguración de la Oficina Evolutiva 2026 - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La digitalización "a medida" para el comercio y la hostelería local, o las oportunidades y los retos que plantea la Inteligencia Artificial, con especial atención a su uso seguro son algunos de los temas más destacados que se van a abordar hasta el jueves 19 en una nueva edición, la número 18, de Oficina Evolutiva.

Una iniciativa de Grupo Pancorbo, que se ha inaugurado este martes contando con el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán; la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago; la delegada del Gobierno en la comunidad, Beatriz Arraiz; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, entre otros.

La edición 2026 de Oficina Evolutiva 'Salón de Tecnología, Equipamiento y Gestión Empresarial de La Rioja' está dirigido principalmente, como es habitual, a empresas y profesionales, y tiene lugar en el 'showroom' de 'Estilo (Mobiliario y Contract)', situado en la esquina de Avenida de Colón con Miguel Delibes, junto a la estación de tren.

A lo largo de sus diecisiete ediciones anteriores, el salón se ha consolidado como la cita anual tecnológica para las empresas de La Rioja. Por ello, un año más contará con la participación de reconocidas firmas a nivel mundial, como Dell Technologies, Sage, Canon o Sophos, y otras importantes firmas tecnológicas y consultoras, tanto riojanas como nacionales e internacionales.

Además, colaboran con el evento diferentes organizaciones, como la Asociación Ingenieros de Telecomunicación, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, Colegios Profesionales de Ingenieros en Informática, Colegio de Economistas, Asociación de Profesionales de la gestión de proyectos, NOVEX, COAR o Colegio de Decoradores, y asociaciones empresariales, como FER, Cámara de Comercio y La Rioja Digital-Cidatum.

Oficina Evolutiva acoge una exposición compuesta por una completa selección de tecnología y equipamiento para espacios de trabajo entre los que destacan equipos informáticos y de impresión, dispositivos móviles, software de gestión empresarial, sistemas de protección de redes y seguridad de la información, cajones automáticos de gestión de efectivo, así como propuestas en mobiliario para entornos de trabajo.

A ello se suma un amplio programa de ponencias y talleres impartidos por expertos y con temáticas actuales y de interés para diferentes públicos, desde la gran empresa hasta las pymes o emprendedores, pasando por despachos y asesorías, arquitectos, interioristas, departamentos de IT, administración o márketing.

EL PROGRAMA.

En esta edición, la Inteligencia Artificial vertebra buena parte del programa, siempre con un enfoque práctico: qué se puede hacer hoy en un negocio, cómo usarla con seguridad o qué resultados se pueden medir, entre otros temas.

La primera jornada, por ejemplo, se ha abierto con la presentación de soluciones a la medida para el comercio y la hostelería local y las subvenciones disponibles para implantarlas, a lo que ha continuado otra ponencia ChatGPT y su presencia en las pymes. Además, a lo largo del día se abordará "cómo aprovechar la IA sin poner en riesgo la empresa" o cómo aprovecharla también para que la empresa aparezca en Google.

Mañana, se darán soluciones a "cómo proteger los sistemas de IA, gestionar sus riesgos y usarla para responder a ciberamenazas", mostrando acto seguido casos reales; también sobre la Inteligencia Artificial se hablará sobre cómo ahorrar costes y evitar los errores más habituales, para, por último, abordar "cómo recuperar la actividad taras un ciberataque".

Para el último día, se prevé contar con ponencias sobre la IA híbrida, la gestión documental como palanca para simplificar procesos, la IA en contabilidad y proceso de facturas, además de un apartado dedicado íntegramente al diseño de espacios, con aspectos como la acústica o el FengShui.

Junto con las ponencias, la Oficina Evolutiva contará, durante sus tres días y en horario continuo, con más de 30 talleres y demostraciones.

Los visitantes podrán ver cómo recuperar sus datos en minutos, configurar la seguridad de su puesto de trabajo, usar escritorios virtuales o una centralita virtual con agente de IA, probar una caja registradora automática y un kiosco de autocobro para hostelería y retail.

También habrá demostraciones de nuevas herramientas de IA, de control de horario y fichaje geolocalizado, y asesoramiento sobre subvenciones para invertir en productividad, incluso se podrá ajustar silla ergonómica y puesto de trabajo quien lo desee.