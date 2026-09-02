Dinamización empresarial, biblioteca gastronómica, ludoteca o 'showcooking', nuevos usos para Mercado San Blas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Espacios para dinamización empresarial, biblioteca gastronómica, ludoteca o 'showcooking' serán algunos de los principales nuevos usos que ocupará el Mercado de San Blas, sobre todo en la primera planta del edificio, en el que el Ayuntamiento también ha adjudicado un total de hasta diez nuevos puestos, 9 en el exterior y uno en el interior.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha visitado este miércoles el Mercado para dar cuenta de estas novedades, algunas de ellas, aprobadas hoy mismo en Junta de Gobierno Local.

Ha estado acompañado por el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz, así como representantes de la Asociación de Puestos del Mercado de San Blas, la Academia Gastronómica de La Rioja, asociaciones profesionales gastronómicas, cocineros, representantes de la Asociación de Panaderos y Repostería, Asociación de Bodegas de Logroño y Comerciantes del Casco Antiguo, así como de las calles Laurel y San Juan.

"El Mercado de San Blas es un motor del comercio y turismo en nuestra ciudad. Un espacio único que ofrece un producto de calidad, una atención cercana y profesional, y además uno de nuestros símbolos y señas de identidad desde el punto de vista arquitectónico y patrimonial", ha expresado Escobar.

El alcalde ha puesto en valor "la revitalización comercial de la Plaza de Abastos e importante reforma realizada para poner en alza uno de los mayores valores etnográficos de la región, la producción y venta del producto fresco de La Rioja, y acoger nuevos usos vinculados a la gastronomía, enología y el turismo, así como el enorme potencial que tiene este mercado, que cuenta ya con todos los puestos exteriores adjudicados".

LUZ NATURAL Y ESPACIOS GASTRONÓMICOS.

Las obras de Adecuación Turística del Espacio Mercado San Blas han supuesto el acondicionamiento interior en diferentes espacios, en planta baja, primera y segunda del edificio para acoger distintas actividades turísticas que ofrezcan a quien visite Logroño una experiencia gastronómica y culinaria vinculada a la alimentación, con el protagonismo del producto de 'kilómetro cero' que ofrecen los establecimientos comerciales del mercado municipal.

Además, se ha pintado y mejorado la accesibilidad de este emblemático edificio histórico. Una de las principales intervenciones realizadas ha sido la de dejar las vidrieras a la vista en la planta segunda, quitando los revestimientos para permitir la entrada de la luz natural.

La remodelación llevada a cabo en la planta segunda permitirá la puesta en marcha durante 2027 de un aula de formación y prácticas en hostelería y restauración dirigida a cocineros y camareros, y una cocina industrial de 'showcooking' de restauración o aula experiencial para aprender a cocinar con prestigiosos cocineros, lo que será un nuevo recurso turístico de primer nivel.

También se han habilitado dos puestos de venta de nueva creación en el interior de la planta baja.

Estas obras han sido ejecutadas en 2026 y financiadas mediante el Convenio de la CAR y el Ayuntamiento de Logroño, "Logroño Enópolis, Capital de la Enoregión" correspondiente al Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en destino La Rioja, con Fondos de la UE por importe de 145.762,75 euros.

ESPACIO COWORKING, BIBLIOTECA Y LUDOTECA.

La reforma llevada a cabo en el edificio con fondos Next GenerationUE ha permitido, entre otras cosas, adaptar la panta primera, en el lado sur, el que da a la calle Peso, varios espacios independizados dotados de instalaciones para uso administrativo en los que se ubica un nuevo espacio de dinamización empresarial para pymes y profesionales y Hub de Dinamización Empresarial.

Dicho espacio cuenta con una superficie de 771,60 metros cuadrados útiles en los que se han habilitado 36 puestos de trabajo repartidos en diferentes espacios, 8 en la sala de usos múltiples, 2 en cada local individual (hay 8 individuales) y 4 en cada local doble (hay 2 dobles).

El Ayuntamiento ha aprobado hoy en Junta de Gobierno el pliego para la gestión de este espacio multifuncional de emprendimiento e innovación, concebido para impulsar nuevas ideas de negocio e iniciativas empresariales, así como prestar apoyo a profesionales y empresas en sus distintas fases de desarrollo.

De esta forma, se contribuye a abrir el Mercado de San Blas a nuevas iniciativas empresariales que fomenten la generación de empleo, actividad y tránsito diario de profesionales y clientes. La concesión se otorgará por un plazo de diez años, con posibilidad de prórroga de un año. En cuanto al régimen económico, la concesión demanial está sujeta a un canon de 14.936,66 euros.

El concesionario deberá desarrollar en el espacio, entre otras, las actividades de apoyo a proyectos empresariales, organización de cursos y talleres, dinamización empresarial y networking, además de actividades vinculadas al mercado y acciones de apoyo a los comerciantes del propio mercado.

Por otro lado, la primera planta alberga ya las instalaciones para la que será la nueva sala de biblioteca gastronómica, de consulta y lectura, no de préstamo, que nace con vocación divulgativa y se concibe como un espacio bibliográfico de consulta de referencia para la gastronomía y alta concina riojana, nacional e internacional.

Con 500 ejemplares bibliográficos de recetas populares y cocina internacional de grandes restauradores, se pretende que sea utilizada principalmente por profesionales, turistas y ciudadanos interesados en la temática.

Junto a esta biblioteca, se ha habilitado una ludoteca turística gastronómica, que tendrá por objeto la realización de actividades de ocio y dinamización destinadas al público infantil, relacionadas con la gastronomía local.

La gestión de estos dos servicios se levará a cabo mediante un contrato público de prestación de servicios, cuyo pliego se encuentra en redacción.

ADJUDICADOS PUESTOS DE VENTA

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local ha aprobado también hoy la adjudicación de la concesión del uso privativo de varios puestos de venta en la Plaza de Abastos, mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, acuerdo que ha contado con las garantías habituales y los correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento.

Se trata de la segunda licitación consecutiva en dos años, la primera fue en 2025 con cuatro puestos también exteriores adjudicados y de próxima apertura, lo que implicará un impulso comercial a la zona con producto kilómetro 0, enológico y gourmet riojano.

Distribuidos en cinco lotes (4 exteriores y 1 interior), la Junta de Gobierno ha adjudicado:

-Lote I (puesto 15 exterior) a la mercantil Sagasta Market, S.L.

-Lote II (puesto 18 exterior), a la mercantil Rituerto 1960 S.L.

-Lote III (puesto 19 exterior) a Rituerto 1960 S.L.

-Lote IV (puesto 22 exterior) a Tamara del Riego Luporini.

-Lote V (puesto interior abierto isleta Nº 10) a la mercantil Mielmelada, S.L.

La Junta de Gobierno ha declarado desiertos cuatro lotes interiores, por falta de licitadores y retirada de ofertas. De los puestos exteriores, todos han quedado adjudicados, de forma que actualmente se encuentran comercializados todos los puestos exteriores, menos el 21, en donde se encontraba la Oficina de Mayores que ha sido trasladada a la Antigua Estación.