La Diócesis presenta el clave vinculado a la reina Bárbara de Braganza y una copia financiada por Marqués de Vargas - EUROPA PRESS

LOGROÑO/CALAHORRA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño ha presentado este miércoles, en el Palacio Episcopal de Calahorra, el clave de Herramélluri, un instrumento histórico atribuido al constructor real Diego Fernández y vinculado a la colección de la reina Bárbara de Braganza.

Junto al instrumento original se ha presentado también una copia realizada del clave, cuya financiación ha sido posible gracias a Marqués de Vargas, Pelayo de la Mata.

En el acto han estado presentes el obispo de la Diócesis, Santos Montoya Torres; el delegado diocesano de Patrimonio y deán de la Catedral de Calahorra, Jesús Merino Morga; el responsable del Taller Diocesano de Organería, Rubén Pérez Iracheta; y el presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel.

El conocido como clave de Herramélluri fue localizado en esta localidad riojana y ha sido estudiado por Rubén Pérez Iracheta, responsable del Taller Diocesano de Organería.

Según la investigación publicada por el propio restaurador, se trata de un clave largo español de mediados del siglo XVIII, de 56 notas y tres registros practicables, dos juegos de 8 pies y uno de 4 pies. Sus dimensiones aproximadas son 237 centímetros de largo, 91 centímetros de ancho y 21 centímetros de fondo.

La importancia del instrumento radica en varios aspectos. Por un lado, puede atribuirse al constructor real Diego Fernández, considerado uno de los grandes nombres de la construcción de claves en la España del siglo XVIII. Por otro, el estudio organológico permite relacionarlo con el número 8 del inventario de la reina Bárbara de Braganza, construido en torno a 1749.

La reina, esposa de Fernando VI, tuvo una sólida formación musical y desempeñó un papel destacado como mecenas, en un contexto cortesano marcado por la presencia de músicos como Domenico Scarlatti. Hasta fechas recientes apenas se conocían ejemplares conservados de Diego Fernández.

La identificación del clave de Herramélluri, junto con otros instrumentos atribuidos al mismo constructor, permite ampliar el conocimiento sobre su estilo constructivo, sus soluciones técnicas y el lugar que ocuparon estos instrumentos en la vida musical de la Corte española.

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA LA INVESTIGACIÓN

El hallazgo riojano abre nuevas perspectivas para la investigación sobre los claves que pudieron sonar en los palacios españoles del siglo XVIII. El instrumento presenta características de especial interés: caja de nogal, teclado de 56 notas, naturales chapeadas en ébano, accidentales con forro de hueso, y una construcción que revela tanto la calidad del trabajo artesanal como la singularidad de la escuela española de claves.

Su estudio ha permitido reconocer detalles técnicos poco frecuentes y establecer comparaciones con otros instrumentos conservados en colecciones nacionales e internacionales. La Diócesis subraya que este proyecto une conservación, estudio y transmisión del patrimonio.

El clave de Herramélluri no solo forma parte de la historia musical europea, sino también de la memoria patrimonial de La Rioja, donde las iglesias, monasterios, archivos y bienes históricos siguen ofreciendo testimonios de gran valor para comprender la vida cultural y religiosa de los pueblos riojanos.

La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño agradece la colaboración de las instituciones, técnicos y entidades que han hecho posible este trabajo, de manera especial el apoyo del Marqués de Vargas, Pelayo de la Mata, en la financiación de la copia, y reitera su compromiso con la conservación responsable del patrimonio histórico-artístico y sacro de La Rioja, así como con su transmisión a las generaciones futuras.