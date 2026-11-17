Reunión del Consejo de Relaciones Laborales de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales ha informado este martes de que la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral ha resuelto 220 procedimientos sancionadores durante el primer semestre de este año 2026.

De ellos, de acuerdo con estos datos, un total de 166 estaban directamente relacionados con la seguridad y la salud laboral. Por sectores, 93 pertenecen a servicios, 80 a construcción, 40 a industria y 7 al agrario.

En el mismo periodo, el Gobierno de La Rioja ha detectado 258 infracciones (249 graves, 5 muy graves y 4 leves) en el orden social, iniciadas por acta de la Inspección de Trabajo, y ha impuesto sanciones por un importe total de 629.858 euros -607.556,60 euros en 2025-.

La sección de Relaciones Laborales de la Dirección General se responsabiliza de convenios colectivos, planes de igualdad, expedientes de regulación de empleo o huelgas.

Durante el primer semestre del año, se han firmado catorce convenios colectivos (doce de empresa y dos sectoriales); realizado tres revisiones salariales y diecinueve planes de igualdad; resuelto trece expedientes de regulación de empleo (EREs), que han afectado a 241 personas trabajadoras; convocado cuatro huelgas en el ámbito riojano; y se han producido 60 inscripciones y 139 renovaciones en el Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector de la construcción, con el objetivo de acreditar la solvencia y prevención de riesgos laborales de las empresas.

En el ámbito de Economía Social y Conciliación, se ha informado del registro de 119 cooperativas (50 de ellas agrarias), 35 centros especiales de empleo, 24 sociedades laborales y una empresa de inserción laboral; así como 275 delegados sindicales elegidos en procesos electorales, un total de 831 conciliaciones laborales individuales y otras 208 telemáticas en conflictos colectivos de seis empresas que han afectado a 407 personas.

El Consejo Riojano de Relaciones Laborales, que ha estado presidido hoy por la directora general de Trabajo y Salud Laboral, Pilar Simón, es un órgano colegiado de participación, concertación y diálogo institucional entre las organizaciones sindicales y empresariales y el Gobierno de La Rioja, conforme a lo previsto en el Acuerdo Social y Económico de la Rioja de 14 de septiembre de 2001, a través del cual se canaliza el diálogo social para el desarrollo de las competencias autonómicas en materia de empleo y de relaciones laborales.