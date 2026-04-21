Disminuir ratios, sueldo digno y pareja educativa, reivindicaciones de la Plataforma de 0-3 años de Escuelas Infantiles - EUROPA PRESS

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma riojana de 0 a 3 años de Escuelas Infantiles ha salido hoy a la calle en Logroño para reivindicar que se bajen las ratios "que en estos momentos son muy elevadas para una sola profesional en cada aula" de dicha etapa escolar, "un sueldo digno" y exigir también "apoyo educativo en el aula".

A pesar de la lluvia, numerosos profesionales se han acercado poco antes de las 19,00 horas a la plaza del Mercado de Logroño para reivindicar con camisetas amarillas, silbatos y carteles con diferentes lemas como 'Con estas ratios no cabemos en el patio', 'Dos manos no sostienen 20 niños' o 'No guardamos, educamos', estas peticiones que, como han indicado, "no son nuevas, llevamos muchos años intentando conseguirlas".

"SOMOS EDUCACIÓN, NO CONCILIACIÓN"

La portavoz de la Plataforma, Marta López, ha defendido esta concentración porque como ha querido dejar claro "somos educación, no somos conciliación" por eso piden que se desarrolle también un calendario laboral justo.

Aunque la Plataforma se ha creado recientemente, López ha indicado que dentro del grupo riojano ya se encuentran unas 350 educadoras.

Por su parte, la trabajadora de la Escuela Infantil Carrusel, Susana Rabanal, ha explicado que con las ratios actuales "no podemos dar la calidad que se merecen nuestros alumnos".

En estos momentos, entre los bebés de 0 a 1 año cada educadora trabaja con 8 niños. En la etapa de 1 a 2 años, con 13, y de 2 a 3 años, con 20 niños.

"En todas ellas hay un educador por aula, y éste es el verdadero problema". Por eso reivindican la figura de la pareja educativa porque "sería mucho más fácil atender a los niños y llevar a cabo la programación".

Como ha reconocido esta situación afecta a todos los centros, tanto públicos como privados.

RESPALDO

Rabanal ha puesto en valor el respaldo obtenido en la concentración de este martes que es, como ha dicho, "muy importante".

En este sentido, ha reflexionado, "una de las edades más fundamentales en la vida de una persona, según dice la psicología, es la etapa infantil pero parece que es a la que menos importancia se le da. No se nos considera personal docente, muchas cobran el salario mínimo interprofesional y todo es una injusticia".

Todo además en un trabajo que, como ha indicado, "para muchas de nosotras es una vocación. Lamentamos que no se nos valore".

Finalmente desde la Plataforma aseguran que "si siguen sin escucharnos" seguirán reivindicando en las calles sus peticiones.