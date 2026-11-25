A disposición de los ayuntamientos el sistema 'PLADIAGUA Rioja' para mejorar la gestión de sus depósitos de agua - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha presidido junto a la directora general de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua, Isabel Vitoria, una jornada informativa para presentar la aplicación práctica de 'PLADIAGUA Rioja' a los representantes de los pequeños municipios riojanos.

"Lo que no se mide no se controla, y gracias a esta nueva plataforma los ayuntamientos pueden conocer y supervisar de manera instantánea los gráficos de horarios de consumo de agua y el nivel de llenado de sus depósitos, y de este modo, detectar la existencia de posibles fugas", ha explicado Noemí Manzanos. Con esta información, ha recalcado, "se facilita la toma de decisiones para avanzar hacia una verdadera eficiencia en las redes de abastecimiento municipales".

'PLADIAGUA Rioja' es un nuevo sistema digital de control, gestión y explotación del agua puesto a disposición de los ayuntamientos para ayudarles a optimizar la gestión de sus abastecimientos y a gestionar mejor el agua. La iniciativa, que beneficia a 102 municipios y contempla actuaciones en 132 depósitos, ha supuesto una inversión total cercana a los 2,85 millones de euros, financiada al 80 % con fondos europeos Next Generation.

Durante la sesión informativa que ha acogido la Bodega Institucional de La Grajera, Noemí Manzanos ha subrayado que "como gestores, no podemos permitirnos normalizar la pérdida de agua por fugas, ya que gestionar bien el agua es gestionar bien el pueblo". La consejera ha insistido también en la importancia de contar con este tipo de herramientas de seguimiento y telecontrol que "aseguren la detección temprana de fugas y contribuyan a mejorar las infraestructuras hidráulicas".

DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS

El proyecto 'PLADIAGUA Rioja' ha contemplado, además de la puesta en marcha de la nueva plataforma digital, otra serie de actuaciones de mejora en los depósitos municipales. Entre ellas, se han efectuado labores de impermeabilización, reparación de interiores, vaciado y limpieza, así como el desbroce de terrenos y la instalación de vallados perimetrales.

De manera complementaria también se han efectuado mejoras hidráulicas, eléctricas y de tratamiento del agua y de modernización de los sistemas fotovoltaicos de apoyo de diversos depósitos municipales.

La configuración de 'PLADIAGUA Rioja' es compatible con los sistemas municipales de tele lectura que poseen las redes de abastecimiento de muchas localidades, y posibilita la integración de la información ya existente del sistema Oja-Tirón, donde ya se puso en marcha a finales de 2023 un sistema de telegestión del agua. El Gobierno de La Rioja podrá contar con toda esta información y "disponer de una visión conjunta del abastecimiento y facilitar la coordinación de actuaciones en el territorio", ha recalcado Noemí Manzanos.

El objetivo, ha concluido la consejera, "es reforzar la seguridad del suministro, facilitar una gestión más eficiente de las instalaciones y favorecer un uso responsable y optimizado de los recursos disponibles".