Diversas asociaciones feministas apoyan a la dirección del Sagasta de Logroño sobre el uso del velo en las aulas

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diversas organizaciones feministas y de mujeres juristas han comenzado a reunirse y coordinarse para articular su apoyo a la dirección del centro educativo IES Sagasta de Logroño, cuya actuación ha sido cuestionada por una reciente sentencia sobre el uso del hiyab en el aula.

La dirección del centro decidió no permitir el uso del hiyab dentro del aula, considerando que su presencia podía afectar a la igualdad entre niñas y niños y condicionar la libertad de las menores en un espacio que debe ser neutral y seguro. Las organizaciones feministas consideran "que esta decisión fue valiente y responsable, defendiendo el derecho de las niñas a recibir una educación libre de imposiciones religiosas y de desigualdad por razón de sexo".

Como explican en un comunicado de prensa, la escuela es un espacio público que debe garantizar neutralidad y seguridad para todas las niñas y niños. Las asociaciones de mujeres alertan de que "la sentencia puede sentar un precedente peligroso, debilitando la capacidad de la escuela para proteger a las niñas frente a símbolos religiosos que limitan su libertad y su desarrollo".

Desde el feminismo se recuerda que la presión religiosa y social "recae de forma desigual sobre las niñas, y que la escuela debe ser un espacio de emancipación, no de imposición".

"La laicidad en el espacio educativo es crucial para proteger a las niñas de imposiciones religiosas que las designan como depositarias de la identidad religiosa de una comunidad específica. La laicidad actúa como un escudo protector, asegurando que todas las niñas, independientemente de su origen o creencias, tengan acceso a una educación libre de prejuicios y discriminación", prosiguen en su comunicado.

Este principio permite que la escuela "sea un espacio donde se promuevan la igualdad y la autonomía, evitando que se les impongan valores que puedan relegarlas socialmente y limitar su desarrollo personal y profesional".

Las organizaciones expresan "su pleno respaldo a la dirección del centro educativo y animan a que la sentencia sea recurrida, ya que lo que está en juego no solo es este caso concreto, sino la protección de los derechos de las niñas y el modelo de escuela que queremos".

Entre las firmantes, se encuentran:

Mujeres Juristas Themis

L'Escola

Enclave Feminista

Alianza Contra el Borrado de las Mujeres

Federación de Mujeres Progresistas

Asociación Española de Feministas Socialistas FEMES

Fórum de Política Feminista

Mujeres para la Salud

Asociación Feminista Celia Amorós

Mujeres Progresistas de Retiro