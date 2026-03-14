El divulgador científico logroñés Gonzalo Villar vuelve con 'Acorde a la ciencia', este domingo en la 'Sala Negra'

Archivo - El ingeniero y divulgador Gonzalo Villar - FUNDACIÓN CAJA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero y divulgador científico Gonzalo Villar vuelve a la 'Sala Negra' de Logroño con su espectáculo 'Acorde a la ciencia: la ciencia de por qué la música nos emociona'. Será el próximo domingo 15 de marzo a las 19,00 horas dentro del certamen 'Encuentros en Escena' y las entradas están disponibles a través de la web de la Sala Negra.

Desde que este espectáculo se estrenara en junio del año 2024, el riojano lo ha presentado en múltiples escenarios, como el Festival Escenario Vivo, la Sala Gonzalo de Berceo o la Sala Fundición, entre otros. El ingeniero riojano lleva varios años combinando su profesión con la divulgación científica y el teatro.

Recientemente ha creado un curso de ciencia e industria junto con el divulgador en física Javier Santaolalla en su plataforma AMAUTAS, que incluía una entrevista al divulgador y matemático riojano Eduardo Sáenz de Cabezón.

Además, Villar es miembro del grupo de divulgación científica BigVan Ciencia, en el que destacados miembros de la comunidad científica buscan explicar la ciencia con un enfoque divertido y apto para todo tipo de perfiles.

Precisamente como miembro de este grupo, Villar participó en el certamen 'Ciencia para abrir el melón' donde explicó la ciencia que hay en la música en el Museo Cosmo Caixa de Barcelona, colgando el cartel de "no hay entradas", al igual que el pasado 31 de enero en la logroñesa sala Gonzalo de Berceo, donde más de 200 personas se dieron cita para disfrutar del espectáculo.

'Acorde a la ciencia' explica la ciencia que hay detrás de la música, y las herramientas que ésta utiliza para transmitir emociones, todo ello con música en directo al piano - ya que Villar es pianista desde los 10 años- en el que repasa algunas de las piezas más icónicas de la historia, desde Mozart y Chopin hasta los más conocidos compositores de bandas sonoras, como Hans Zimmer, Yann Tiersen o Alan Silvestri.

A lo largo de los 75 minutos que dura el espectáculo, se combina ciencia, música y, por supuesto, humor y sátira, en un espectáculo en el que hay infinidad de referencias a la cultura popular y el cine.