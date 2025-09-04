La DOCa Rioja señala una evolución correcta de los valores de grado de la uva

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tercer Boletín de Maduración del Consejo Regulador de la DOCa Rioja para la campaña de vendimia 2025 revela una evolución adecuada de los valores de grado probable de manera general.

En Rioja Alta y Rioja Alavesa se percibe una evolución correcta del peso de la baya, con valores dentro de la normalidad o ligeramente por encima de la media. Por su parte, en Rioja Oriental continúan por debajo de la media, comprobándose cierta ralentización en su evolución semanal.

Entre las principales conclusiones del análisis realizado el 1 de septiembre, se observan también unos parámetros de acidez y pH correctos, siendo necesario prestar especial atención a su evolución, así como una ralentización en los parámetros de madurez fenólica, muy probablemente, según señalan desde los servicios técnicos del Consejo, debido a las precipitaciones del día 31 de agosto.

En esta línea, el estado vegetativo y sanitario del viñedo es óptimo, si bien en las parcelas afectadas por granizo el pasado día 31 es imprescindible un especial y continuo seguimiento de la evolución de la uva, comprobando el correcto desecado de las bayas afectadas y haciéndose necesaria su rápida vendimia en aquellos con pérdida total o casi total de masa foliar.