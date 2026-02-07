Docentes interinos riojanos se manifiestan en Logroño por la mejora de sus condiciones "para una educación de calidad" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Centenares de docentes interinos de La Rioja han salido este sábado a la calle, en una manifestación con la que han reivindicado la mejora de sus condiciones laborales, de cara a conseguir "una educación de calidad" en la región.

La marcha ha ido encabezada por una pancarta en la que se podía leer el lema 'Trabajo digno para los y las docentes interinos. ¡Basta de precariedad' Por la calidad de la educación riojana', firmada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF, STAR y STE Rioja.

Los manifestantes, además, han portado otras pancartas con escritos como 'Interinos en lucha. ¡Dignidad ya!' o 'Un tercio de jornada no sirve para nada', y han coreado durante la marcha con gritos de estos mismos lemas, acompañados de silbidos.

La marcha se ha iniciado en la Plaza del Mercado, para continuar acto seguido por la calle Portales, llegar hasta la Fuente Murrieta, continuar por Avenida de Portugal y acabar en la Concha del Espolón.

Como ha señalado momentos antes de comenzar la manifestación una portavoz de los concentrados, Noelia Ruiz -interina en este momento en Calahorra-, "estamos luchando por unas reivindicaciones que creemos justas".

"Después de diez años, llevamos sin ninguna reforma sustancial en la orden de interinos, y creemos que es justa la continuidad del nombramiento en verano; creemos que es justo que no se nos obligue a coger jornadas parciales que nos obligan a vivir bajo el sueldo mínimo interprofesional", ha detallado.

Y a ello ha unido que "creemos que es justo que nos tengan en cuenta, porque somos más del 40% actualmente en la educación riojana, unos más o menos 1.400 interinos", de manera que, como ha incidido, "vamos a salir a luchar porque las reformas que nos han propuesto no han sido las suficientes".

En sus palabras, "hay que meterse en lo económico para conseguir que la educación sea de calidad, para que los profesores estén en el aula antes que el alumnado, para que nos incorporemos antes que ellos y para poder ofrecer la mejor educación a nuestro alumnado".

Ruiz ha apuntado que "llevamos varias Mesas Sectoriales de Educación, pero creemos que, por ejemplo, en el tema de continuar el nombramiento, no ha habido ninguna propuesta por parte de la comunidad de educación y, claro, necesitamos respuestas".

"Éste es el principio, empezamos en noviembre, seguimos con esta manifestación y si no vemos respuestas continuaremos. Si tenemos que ir a la huelga, iremos a la huelga", ha finalizado Noelia Ruiz.