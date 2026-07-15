Este domingo, pantalla gigante en el Palacio de los Deportes de Logroño para seguir la final del Mundial de fútbol

Aficionados a la selección española de fútbol - Gustavo Valiente - Europa Press

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ofrecerá a los aficionados la posibilidad de seguir en directo la final del Mundial de fútbol que disputará la selección española el próximo domingo, 19 de julio, a las 21,00 horas, mediante una pantalla gigante que se instalará en el Palacio de los Deportes de La Rioja.

El combinado nacional, dirigido por el riojano Luis de la Fuente, buscará conquistar el título mundial tras imponerse ayer por 0-2 a Francia en las semifinales. Su rival saldrá del encuentro que disputan esta misma noche Argentina e Inglaterra para decidir la otra plaza en la final.

El acceso al recinto será gratuito mediante invitación hasta completar el aforo de 4.500 personas. Las invitaciones podrán recogerse, hasta agotar existencias, en la sede del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), situada en la calle Muro de la Mata, 8, y en el Palacio de los Deportes de La Rioja, por la puerta 14, el jueves 16 de julio, de 12,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, y el viernes 17 de julio, de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas. Cada persona podrá retirar un máximo de cuatro invitaciones.

Ya el domingo, las puertas 7, 8 y 9 del Palacio de los Deportes se abrirán a las 20,00 horas, una hora antes del inicio del encuentro.

Dieciséis años después de conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010, la selección española volverá a disputar una final con el objetivo de sumar su segunda estrella mundial. El equipo dirigido por el riojano Luis de la Fuente buscará añadir un nuevo éxito a una trayectoria que ya le llevó a conquistar la Eurocopa de 2024 y que ahora puede culminar con el mayor logro del fútbol internacional.

Con esta iniciativa, el Gobierno de La Rioja facilita a los aficionados la posibilidad de disfrutar de forma colectiva de una de las grandes citas del deporte internacional.