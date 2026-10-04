Domínguez abre el martes la ronda de comparecencias para detallar los Presupuestos Generales de La Rioja

Archivo - El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, comparecerá el próximo martes, 6 de octubre, a las 17,00 horas, ante la Comisión de Presupuestos del Parlamento regional para detallar las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio 2027.

El calendario de comparecencias continuará al día siguiente, miércoles 7, a las 17,00 horas, con la intervención del consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana. El día siguiente, jueves 8, a las 12,00 horas, será el turno de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, comparecerá el viernes 9, a las 12,00 horas. Las comparecencias se reanudarán el martes 13, a las 12,00 horas, con la intervención del consejero de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, José Luis Pérez Pastor.

Al día siguiente, miércoles 14, la encargada de presentar las cuentas de su departamento será la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, a las 9,00 horas. Cerrará la ronda el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, el viernes 16, a las 12,00 horas.