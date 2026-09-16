Dos detenidos por cometer hurtos y robos en viviendas de La Rioja mediante el falso comercio ambulante - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco del "Plan contra el robo en viviendas", ha detenido a dos varones, de 22 y 31 años, de nacionalidad española y residentes en Tudelilla y Logroño, respectivamente, como presuntos autores de tres delitos contra el patrimonio cometidos en el interior de viviendas: dos hurtos y un robo con fuerza.

Los detenidos utilizaban presuntamente una furgoneta de color gris para desplazarse por diferentes localidades de La Rioja, donde simulaban ejercer la venta ambulante de fruta.

Esta actividad les servía como cobertura para observar el entorno, identificar viviendas de fácil acceso y localizar domicilios en los que pudieran encontrarse personas mayores o vulnerables, para posteriormente llevar a cabo su actividad delictiva.

Los efectos sustraídos eran, principalmente, dinero y joyas, objetos de reducido tamaño y fácil ocultación. Esta circunstancia habría permitido a los presuntos autores actuar con rapidez, dificultando que las víctimas detectaran inmediatamente las sustracciones y facilitando su huida del lugar.

UN MISMO MODUS OPERANDI.

La investigación se inició a raíz de tres denuncias presentadas durante los meses de junio y agosto, relacionadas con la sustracción de dinero y joyas en viviendas de las localidades de Ortigosa de Cameros, Sorzano y Agoncillo.

Agentes del Grupo de Apoyo de la Guardia Civil en Logroño analizaron las denuncias y las circunstancias que rodeaban cada uno de los hechos, lo que permitió establecer un nexo común entre las tres actuaciones.

En todos los casos, las víctimas coincidieron en señalar la presencia de dos varones que se desplazaban en una furgoneta de color gris y que ofrecían fruta mediante venta ambulante.

En uno de los hurtos, los implicados se dirigieron a una vivienda con la excusa de vender fruta. Durante la conversación, uno de ellos solicitó a la víctima un vaso de agua. Cuando esta accedió al interior del domicilio para atenderle, ambos aprovecharon un momento de descuido para sustraer 270 euros del interior de un monedero situado junto a la puerta.

En otro de los hechos, el procedimiento fue similar. Los detenidos se personaron en una vivienda ofreciendo fruta y, tras solicitar un vaso de agua, uno de ellos acompañó a la moradora hasta la cocina. Mientras esta permanecía con él, el segundo individuo aprovechó para acceder a una de las habitaciones y apoderarse de diversas joyas y dinero en efectivo.

El tercer episodio revistió mayor gravedad, al tratarse de un robo con fuerza cometido mientras un menor se encontraba solo en el interior de la vivienda. En esta ocasión, los dos hombres se aproximaron al domicilio mientras realizaban labores de venta ambulante. El menor, al encontrarse solo en casa, decidió no abrirles la puerta. Al creer que ambos se habían marchado, regresó a su habitación.

Posteriormente, cuando llegó un familiar, ambos se percataron de que los sospechosos habían accedido al interior de la vivienda a través de una ventana, después de forzar la mosquitera. De una de las estancias habían sustraído diversas joyas y dinero en efectivo.

Finalmente, las características de los hechos y la información obtenida durante la investigación permitieron identificar a los dos presuntos autores y el vehículo que utilizaban habitualmente para sus desplazamientos.

Una vez confirmada su identidad, se estableció un dispositivo de búsqueda que permitió su localización y detención. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante personas desconocidas que soliciten acceder al domicilio con cualquier pretexto, especialmente cuando se trate de personas mayores o vulnerables.

Asimismo, recomienda:

No permitir la entrada en la vivienda a personas desconocidas, aunque aleguen cualquier motivo o necesiten realizar alguna gestión.

Evitar dejar carteras, joyas u otros objetos de valor junto a puertas o ventanas, lugares especialmente accesibles desde el exterior.

Comprobar que las puertas y ventanas quedan correctamente cerradas, incluso cuando la ausencia del domicilio vaya a ser breve.

Ante la presencia de personas o vehículos sospechosos, avisar inmediatamente a la Guardia Civil a través del teléfono 062, facilitando todos los datos que puedan resultar de interés.