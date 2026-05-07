Dos detenidos en un control en la AP-68 por robar presuntamente más de 100 catalizadores en La Rioja

1084928.1.260.149.20260507122001 Parte del material incautado a los dos detenidos acusados de robar presuntamente más de un centenar de catalizadores de un desguace de Murillo de Leza (La Rioja). - GUARDIA CIVIL

Varios conductores alertaron de que los sospechosos arrojaban al arcén el material sustraído pocos metros antes del dispositivo

ALAGÓN (ZARAGOZA)/ LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 38 años y nacionalidad búlgara por un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas de más de 100 catalizadores de un desguace ubicado en la localidad de Murillo de Río Leza (La Rioja).

Estos hechos ocurrieron la mañana del pasado 27 de abril, cuando agentes del Subsector de Tráfico de Zaragoza realizaban un control preventivo en la AP-68, en el término municipal de Alagón, y varios usuarios de la vía les alertaron de la presencia de un vehículo parado pocos metros antes desde el cual estaban arrojando al arcén lo que parecían ser bolsas o sacos.

Tras esta información, los agentes procedieron a la localización e identificación de dos personas que viajaban en el turismo, así como al registro del mismo, en el cual se localizaron dos pares de guantes de trabajo con manchas de grasa, coincidentes con las encontradas por todo el vehículo.

En la inspección de la zona en la cual habían sido vistos los detenidos, se hallaron 24 catalizadores de vehículos, de distintos modelos y marcas, en bolsas de rafia y manchados con de la misma sustancia que el turismo.

SABÍAN LO QUE BUSCABAN

Las gestiones realizadas por la Guardia Civil permitieron determinar que este material recuperado podría proceder de un supuesto robo cometido días antes en un desguace ubicado en la localidad de Murillo de Río Leza (La Rioja), donde se denunció la sustracción del interior de una nave, tras forzar la cerradura de la puerta de acceso, un total de 103 catalizadores, valorados aproximadamente en 18.000 euros.

Se tenía conocimiento de que de que este ilícito había sido llevado a cabo por alguien especializado en la materia ya que solo sustrajeron aquellos que tenían valor económico.

Por todo lo anterior, a estos dos varones se les imputó un supuesto delito de robo con fuerza en las cosas y pasaron a disposición judicial el pasado 28 de abril.