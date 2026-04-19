Dos entidades de pacientes de La Rioja participan en la iniciativa solidaria 'La voz del paciente' de Cinfa

Empresas.- Más de 400 asociaciones participan en 'La voz del paciente', acción solidaria de Cinfa - CINFA

LOGROÑO 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Hasta las 12 del mediodía del 6 de mayo, ya se puede votar en la web Lavozdelpaciente.cinfa.com a uno de los 436 proyectos participantes en 'La voz del paciente' de Cinfa, dos de los cuales han sido presentados por entidades riojanas. Se trata de ASME - Asociación Española del Síndrome Smith-Magenis y Arpa Autismo Rioja.

Cada uno de los cien más votados obtendrá una ayuda de 5.000 euros: 2.500 euros en dos años consecutivos, dado que la acción pasa a ser bienal y Cinfa duplica la aportación económica de las ediciones anteriores. Los programas de intervención directa presentados a la iniciativa, que cumple su quinta edición, comparten el mismo objetivo: mejorar el bienestar físico, mental y emocional de las personas que afrontan una enfermedad o discapacidad, así como el de los familiares que les cuidan.

"Un año más, ponemos en marcha 'La voz del paciente', con la que queremos reiterar nuestro agradecimiento y redoblar el compromiso con las asociaciones de pacientes, cuya labor es esencial para el bienestar de miles de personas que día a día afrontan una enfermedad o discapacidad, y de las familias que les cuidan -explica Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa-. Confiamos en que el aumento de las ayudas y la nueva periodicidad bienal de la iniciativa contribuyan a la consolidación de estos proyectos en todos los rincones de nuestro país".

Hasta ahora, las donaciones que Cinfa ha llevado a cabo a las asociaciones de pacientes españolas a través de 'La voz del paciente' han hecho posible la puesta en marcha de 300 proyectos, que han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y familiares cuidadores de toda España. Con las donaciones de la nueva edición, que apoyarán 100 nuevos proyectos, las ayudas alcanzarán los 1,6 millones de euros desde el inicio de la acción en 2019.

ENTIDADES RIOJANAS

Las dos entidades ubicadas en La Rioja que optan a las ayudas en esta quinta edición de 'La voz del paciente' de Cinfa son ASME - Asociación Española del Síndrome Smith-Magenis y Arpa Autismo Rioja.

El objetivo de la primera de ellas, ASME, es mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Smith Magenis y cromosopatías -alteraciones en los cromosomas- afines que cursen con retraso mediante la promoción de todo tipo de iniciativas que contribuyan a la divulgación e investigación de esta enfermedad.

Asimismo, orienta a las familias, cuidadores, profesionales médicos, profesores, médicos y resto de colectivos implicados, etc. Con su proyecto "Acompañar para comprender - Apoyo especializado en conducta para familias con Síndrome Smith-Magenis", ASME trata de mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional de las familias con hijos/as con Síndrome de Smith-Magenis a través de la puesta en marcha de talleres formativos centrados, entre otros aspectos de esta enfermedad.