Dos heridos esta noche en un accidente en la AP-68 en Fuenmayor

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-68 a la altura del término municipal de Fuenmayor, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 2,47 horas de este domingo, se han recibido en SOS Rioja varias llamadas de emergencia informando de la salida de vía con posterior vuelco lateral, de un turismo que circula por la autopista AP-68, en el kilómetro 113 sentido Burgos, término municipal de Fuenmayor.

Desde este Centro de Emergencias se ha notificado el accidente a Guardia Civil y se han moviliza a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, junto con Recursos de Rmergencia del Servicio Riojano de Salud y Mantenimiento de Autopista.

Los ocupantes del turismo han necesitado la intervención de Bomberos para salir del vehículo.

A consecuencia del accidente, y tras ser valorados en el lugar, los heridos, una mujer de 45 años y un joven de 13 años, han tenido que ser evacuados en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.