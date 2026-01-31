Dos jornadas celebrarán el Día Mundial de los Humedales y darán la bienvenida a las cigüeñas - GOBIERNO DE LA RIOJA

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este fin de semana en dos actividades interpretativas organizadas dentro de su programa 'Pasea La Rioja', y enmarcadas en el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad de La Rioja (PAEAS La Rioja).

Ambas propuestas, que se desarrollarán en el municipio de Alfaro, tienen como objetivo dar la bienvenida a las cigüeñas, las aves más emblemáticas del municipio riojabajeño y conmemorar el Día Mundial de los Humedales que se celebra el todo el planeta el 2 de febrero.

La programación comenzará el sábado, 31 de enero, con la actividad '¡Por San Blas, las cigüeñas verás!', una propuesta de carácter familiar que incluye un paseo guiado por el casco urbano de Alfaro para descubrir las principales colonias de cigüeña blanca que habitan en la localidad. Tras el recorrido, la actividad continuará en el 'Centro de Interpretación de los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas', donde las personas participantes podrán tomar parte en un taller orientado a reforzar el vínculo de estas aves con Alfaro.

Y el domingo, 1 de febrero, tendrá lugar la actividad interpretativa 'Paseo ornitológico por la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro', organizada con motivo del Día Mundial de los Humedales, que se celebra el 2 de febrero para conmemorar la fecha de la firma del Convenio de Ramsar, relativo a la conservación de estos ecosistemas, el 2 de febrero de 1971.

El objetivo de esta efeméride es visibilizar y crear conciencia acerca del valor de los humedales para la humanidad y el planeta, promoviendo al mismo tiempo la integración de la necesidad de su conservación y restauración en las agendas ambientales y de desarrollo nacionales e internacionales.

Las zonas húmedas constituyen uno de los ecosistemas más ricos y productivos del planeta. Son espacios de elevada riqueza natural que actúan como destacado refugio de la biodiversidad y desempeñan un importante papel en la modulación de las condiciones climatológicas y en el ciclo hidrológico, sin olvidar otros valores como el paisajístico y el sociocultural.

Un total de 49 humedales riojanos forman parte del Inventario Español de Zonas Húmedas, un instrumento creado por la Ley de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad para conocer el número, extensión y estado de conservación de estos ecosistemas. Dentro de los humedales riojanos encontramos humedales naturales y también artificiales; humedales permanentes y otros que solo tienen agua de forma temporal; humedales que mantienen sus condicionales naturales intactas y otros alterados por la acción humana...

Uno de estos humedales son los Sotos del Ebro en Alfaro, espacio protegido también bajo la figura de Reserva Natural y que será este año escenario de la celebración del Día Mundial de los Humedales.

Bajo el lema elegido este año a nivel mundial, 'Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural', la propuesta estará guiada por dos expertos del Grupo Ornitológico de La Rioja (G.O.R.), y permitirá conocer la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, donde hay citadas alrededor de 200 especies de aves, una de las principales razones para la conservación de este humedal del río Ebro en La Rioja. Durante el recorrido, se intentará identificar el mayor número posible de especies.

Para más información sobre las actividades y para realizar sus respectivas reservas, pueden visitar la página web https://pasea.larioja.org/actividades o contactar por teléfono al 608 339 319.

Tras estas actividades, la programación de 'Pasea La Rioja' se reanudará en primavera, con nuevas actividades y la continuidad de los diferentes paseos interpretativos que forman parte de la oferta permanente del programa. Mientras tanto, la Red de Centros de Interpretación de la Naturaleza continúa abierta al público, con el 'Centro de Interpretación del Parque Natural de la Sierra de Cebollera' y el 'Centro de Interpretación de los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas' abiertos de jueves a domingo y festivos, en horario de 9,00 a 14,00 horas.