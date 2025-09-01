Dos jóvenes lesionados, uno de ellos por un objeto punzante, tras una pelea esta madrugada en Calahorra

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOGROÑO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos jóvenes han sufrido lesiones, uno de ellos por un objeto punzante, tras una pelea ocurrida esta pasada madrugada en Calahorra, como se ha confirmado este lunes desde Guardia Civil de La Rioja.

De acuerdo con estos datos, alrededor de las 00,25 horas ya de este lunes, se han recibido varias alertas ciudadanas que informaban de una pelea entre dos grupos de jóvenes en el Paseo Mercadal, en pleno centro de la localidad calagurritana.

De manera inmediata, se desplazaron al lugar patrullas de la Guardia Civil y de la Policía Local, que procedieron a la identificación de cuatro varones de 16, 17, 18 y 33 años (tres de nacionalidad española y uno de nacionalidad cubana), restableciendo la normalidad en pocos minutos.

Como resultado del altercado, dos de los implicados presentaban lesiones, una de ellas ocasionada por un objeto punzante, aunque ninguna revestía gravedad.

Desde Guardia Civil se indica que "los implicados en el incidente ya habían protagonizado varios encontronazos y discrepancias durante las fiestas".

El Instituto Armado ha abierto una investigación para el total esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades, que hasta el momento se ha saldado con la detención de uno de los implicados.